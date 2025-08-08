Thứ Sáu, 8/8/2025
Kinh tế

7 tháng, Đà Nẵng thu ngân sách đạt gần 31,6 nghìn tỷ đồng

QUỐC TUẤN 08/08/2025 09:19

ĐNO - Theo cơ quan Thống kê thành phố Đà Nẵng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố sơ bộ đến ngày 25/7 đạt 31.599,3 tỷ đồng (tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2024).

img_20250807_145841.jpg
Một góc khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng. Ảnh minh họa: Q.T

Trong số này, thu ngân sách trung ương đạt 7.413,8 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương đạt 24.185,5 tỷ đồng.

Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, thu nội địa tiếp tục đóng vai trò chủ lực, ước đạt 26.746,7 tỷ đồng (chiếm 84,6% tổng thu và tăng 14% so với cùng kỳ).

Nhiều khoản thu quan trọng ghi nhận mức tăng trưởng khá, phản ánh hiệu quả công tác quản lý thu và sự phục hồi sản xuất, kinh doanh. Cụ thể như: các khoản thu về nhà, đất đạt 4.033,1 tỷ đồng (chiếm 12,8%, tăng mạnh 67,1% so với cùng kỳ năm 2024); thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 4.478,6 tỷ đồng (chiếm 14,2%, tăng 23,2% so với cùng kỳ).

Thuế thu nhập cá nhân đạt 3.451,3 tỷ đồng (chiếm 10,9%, tăng 26,7% so với cùng kỳ). Thu từ phí, lệ phí đạt 1.561,8 tỷ đồng (chiếm 4,9%, tăng 21,7% so với cùng kỳ); trong đó lệ phí trước bạ tăng mạnh 36,8% cho thấy sức mua tài sản có giá trị lớn (ô tô, nhà đất...) đang phục hồi mạnh.

Ở chiều ngược lại, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tuy là khoản thu lớn nhất trong thu nội địa nhưng ghi nhận mức giảm 5,7%, đạt 9.081,7 tỷ đồng; dẫn đến giảm tỷ trọng khu vực này trong cơ cấu thu nội địa từ 41% xuống 34%.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 3.120,2 tỷ đồng (chiếm 9,9% tổng thu, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm 2024). Thu viện trợ tuy chiếm tỷ trọng nhỏ, đạt 17,3 tỷ đồng, nhưng tăng 72,7%. Các nhóm thu khác đạt 1.715,2 tỷ đồng, bằng 4,3 lần so với cùng kỳ năm 2024.

