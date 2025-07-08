Văn hóa Âm nhạc kể chuyện kết nối (VHXQ) - Âm nhạc là cách để các bạn trẻ thành phố kể câu chuyện của mình với thế giới, mang đến cơ hội CHO họ bước ra khỏi vùng an toàn, trưởng thành cả về kỹ năng lẫn tư duy, vươn đến những mục tiêu tốt đẹp.

Nghệ sĩ trẻ Hugo Sanchez Barroso Nguyễn trình diễn trên sân khấu sự kiện YAFF 2025 vừa qua tại Đà Nẵng. Ảnh: NGÔ ĐỒNG

Lan tỏa giá trị bản thân

Tại liên hoan Hữu nghị Nghệ sĩ trẻ quốc tế - YAFF Đà Nẵng 2025 (Young Artist Friendship Festival) vừa diễn ra hồi tháng 6, có một bạn trẻ khiến tôi đặc biệt ấn tượng.

Vừa là nghệ sĩ biểu diễn, người dẫn chương trình, vừa giữ vai trò điều phối sân khấu, kết nối hơn 300 nghệ sĩ trẻ cùng dàn nghệ sĩ danh tiếng và các giảng viên âm nhạc đến từ 11 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, Hugo Sanchez Barroso Nguyễn đứng trên sân khấu đầy tự tin, bản lĩnh và tỏa sáng theo cách mà Hugo đã vun đắp.

Sinh ra ở đất nước Tây Ban Nha, năm 4 tuổi, Hugo cùng gia đình về Đà Nẵng sinh sống. Đây cũng là lúc Hugo bắt đầu theo đuổi con đường piano chuyên nghiệp. Đến nay, Hugo Sanchez Barroso Nguyễn đã gặt hái được nhiều thành tích đáng nể (giải Ba hạng mục Piano solo tại Cuộc thi sinh viên quốc tế ở North Carolina, Hoa Kỳ, giải Nhất Cuộc thi IMPAF 2024 tại Bali, Indonesia...).

Hugo cho biết, trên hành trình tham gia các cuộc thi hoặc biểu diễn tại nhiều nước trên thế giới, điều bạn trẻ này tự hào nhất là có thể chia sẻ về giá trị của bản thân thông qua âm nhạc. Những giá trị được hình thành, bồi đắp trong nhiều năm sinh sống và tiếp nhận nền văn hóa, nghệ thuật giàu bản sắc của dân tộc Việt Nam.

“Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các nghệ sĩ trẻ không chỉ là những người biểu diễn mà còn là những đại sứ văn hóa. Âm nhạc giúp người trẻ tạo ra và lan tỏa những giá trị kết nối ở sâu bên trong, từ chung niềm đam mê nghệ thuật đến chung nguồn cảm xúc, chung tinh thần hội nhập, hình thành một cộng đồng trẻ văn minh, hiện đại, sâu sắc và cộng hưởng lẫn nhau cùng phát triển thịnh vượng”, Hugo bày tỏ.

Tư tưởng luôn rộng mở, nắm bắt tất cả cơ hội là cách mà Hugo đã định vị cho con đường phát triển của mình. Và rồi những cơ hội tiếp bước nhau, cái nhỏ mở ra cái lớn hơn.

Hugo nhìn nhận: “Con đường âm nhạc giúp tôi khai phá bản thân, kết nối với chính mình, với thế giới và với nhiều điều rộng lớn, tốt đẹp. Như cách mà tôi tìm thấy cơ hội tham gia diễn đàn các nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu khi biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc ở Thái Lan, cách âm nhạc dẫn lối tôi đến với nhiều vai trò thú vị như tổ chức sự kiện, làm marketing, logistics, giáo viên tiếng Anh, thầy dạy kịch nghệ và gặp gỡ rất nhiều người bạn, người thầy đáng quý...”.

Không gian kết nối toàn cầu

YAFF Đà Nẵng 2025 là sân chơi mang sứ mệnh kết nối tài năng nghệ thuật trẻ toàn cầu trong không gian giao lưu đa văn hóa, được phối hợp tổ chức bởi Youth Ambassadors Singapore và Mun Art Academy Đà Nẵng, cùng sự bảo trợ của nhiều tổ chức giáo dục và nghệ thuật uy tín khu vực.

Nghệ sĩ quốc tế Hằng Nguyễn. Ảnh: Facebook Hang Nguyen

Đây là không gian mà các nghệ sĩ trẻ từ nhiều quốc gia có thể chia sẻ câu chuyện cá nhân, cảm hứng sáng tạo, những nét đặc trưng của nền văn hóa quê hương mình. Thông qua các buổi biểu diễn, workshop, họ không chỉ nâng cao kỹ năng chuyên môn mà còn học cách thấu hiểu và tôn trọng sự đa dạng văn hóa.

Nghệ sĩ quốc tế Hằng Nguyễn - Giám đốc nghệ thuật Mun Art Academy là người đưa YAFF về với Đà Nẵng và giữ vai trò tổng đạo diễn chương trình. Chị đã dành cả hành trình âm nhạc của mình để nuôi dưỡng các tài năng trẻ và kiên trì chứng minh rằng âm nhạc không chỉ là nghệ thuật mà còn là công cụ để kết nối con người, kết nối các nền văn hóa.

Âm nhạc không chỉ là kỹ thuật mà còn là cảm xúc, xóa bỏ mọi rào cản. Tại YAFF 2025, nhóm nghệ sĩ đến từ Việt Nam và Singapore đã phối hợp trình diễn tiết mục kết hợp giữa các nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn tỳ bà và piano, tạo thành màn biểu diễn độc đáo, vừa hiện đại vừa đậm chất truyền thống. Đây là trải nghiệm giúp họ nhận ra giá trị lớn lao của âm nhạc trong việc kết nối và cộng hưởng. Các bạn không chỉ học cách chơi nhạc mà còn học cách lắng nghe và tôn trọng câu chuyện của nhau. Đó chính là giá trị cốt lõi của giao lưu văn hóa.

Nâng cao chất lượng nghệ thuật cộng đồng và dẫn dắt các nghệ sĩ trẻ của Đà Nẵng bước ra thế giới là mong muốn của người tổ chức. “Với danh tiếng là “thành phố đáng sống” và trung tâm văn hóa, du lịch của miền Trung, Đà Nẵng có nhiều tiềm năng để mở ra không gian lý tưởng cho các nghệ sĩ trẻ học hỏi, giao lưu và tỏa sáng cùng với cộng đồng nghệ thuật, âm nhạc toàn cầu”, chị Hằng Nguyễn nhấn mạnh.