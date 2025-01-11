Thế giới APEC thông qua Tuyên bố Gyeongju về phát triển bao trùm và bền vững ĐNO - Các nhà lãnh đạo của 21 thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2025 tại Hàn Quốc vừa thông qua Tuyên bố Gyeongju về phát triển bao trùm và bền vững.

Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC tại Trung tâm hội nghị quốc tế Hwabaek ở Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc sáng ngày 1/11/2025. Ảnh: Yongap

Sáng 1/11 (giờ địa phương), sau 2 ngày nhóm họp, các nhà lãnh đạo của 21 thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2025 tại Hàn Quốc thông qua Tuyên bố Gyeongju, một bước tiến quan trọng hướng tới việc khôi phục tinh thần đoàn kết và hợp tác, đặt nền tảng cho những nỗ lực chung nhằm thúc đẩy thịnh vượng kinh tế trên toàn khu vực.

Theo Korea Times, Tuyên bố Gyeongju phản ánh 3 ưu tiên chính của APEC năm nay: kết nối, đổi mới và thịnh vượng; bao gồm các cuộc thảo luận quan trọng về thương mại và đầu tư, đổi mới kỹ thuật số, tăng trưởng bao trùm, bền vững.

APEC sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực theo hướng thị trường, gồm việc xây dựng chương trình nghị sự về Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) và cam kết tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng thông qua sự tham gia lớn hơn của khu vực tư nhân.

Trong bối cảnh hệ thống thương mại toàn cầu hiện đối mặt với cơ hội lẫn thách thức liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và thay đổi nhân khẩu học trên khắp khu vực, APEC thông qua thêm hai văn kiện quan trọng.

Trong đó, “Sáng kiến của APEC về AI” với 3 mục tiêu cốt lõi: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua đổi mới AI; nâng cao năng lực và phổ biến lợi ích AI; tăng cường đầu tư tư nhân vào hạ tầng AI bền vững.

Bên cạnh đó, “Khung hợp tác APEC về thay đổi nhân khẩu học” nhằm giải quyết xu hướng dân số đang biến động, bao gồm tỷ lệ sinh giảm, xã hội già hóa và đô thị hóa nhanh chóng.

Chiến lược hợp tác này diễn ra trong 5 lĩnh vực chính: xây dựng hệ thống xã hội vững mạnh; phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy chăm sóc sức khỏe và dịch vụ chăm sóc dựa trên công nghệ; tăng cường sự tham gia kinh tế cho tất cả mọi người; thúc đẩy phối hợp chính sách trên toàn khu vực.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, Tuyên bố APEC cũng công nhận các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo (CCI) là động lực tăng trưởng mới cho khu vực, nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Tuyên bố nhấn mạnh vai trò của CCI trong việc “thúc đẩy mối quan hệ giữa người dân và khuyến khích sự tôn trọng lẫn nhau” giữa các nền kinh tế thành viên; đồng thời lưu ý rằng AI và công nghệ số đang “thúc đẩy sự sáng tạo và cho phép đổi mới trong toàn bộ quá trình sáng tạo, sản xuất và tiêu dùng”.

Ngoài công nghệ, thương mại và nhân khẩu học, Tuyên bố Gyeongju nhấn mạnh hợp tác trong đa dạng hóa năng lượng, an ninh lương thực...