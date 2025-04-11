Văn hóa Ban hành Bộ tiêu chí về xây dựng các chuẩn mực, giá trị văn hóa sống xanh gắn với truyền thống Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành “Bộ tiêu chí về xây dựng hệ thống các chuẩn mực, giá trị văn hóa sống xanh, lối sống xanh gắn với các giá trị văn hóa truyền thống”.

Bộ tiêu chí bao gồm 3 lĩnh vực: lễ hội, di sản văn hóa, du lịch. Trong đó, chuẩn mực chung của lĩnh vực lễ hội nhằm xây dựng môi trường văn hóa lễ hội văn minh, lành mạnh, an toàn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, cảnh quan di tích và hệ sinh thái.

Các tiêu chí cụ thể gồm: tiêu chí về quản lý và tổ chức; tiêu chí về bảo vệ môi trường và cảnh quan; tiêu chí về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bền vững; tiêu chí về ứng xử văn hóa và lối sống xanh.

Chuẩn mực chung của lĩnh vực di sản văn hóa nhằm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tuân thủ nguyên tắc bền vững, giữ gìn tối đa yếu tố gốc cấu thành di tích và tính toàn vẹn của cảnh quan văn hóa, gắn kết hài hòa giữa bảo tồn và phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch xanh.

Các tiêu chí cụ thể gồm: tiêu chí về quy hoạch, bảo quản và tu bổ; tiêu chí về khai thác, phát huy giá trị gắn với lối sống xanh; tiêu chí về nâng cao nhận thức cộng đồng.

Trên lĩnh vực du lịch, chuẩn mực chung nhằm phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm với môi trường và xã hội; khai thác hợp lý tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa để vừa đáp ứng nhu cầu của du khách, vừa bảo tồn và phát huy các giá trị cho thế hệ tương lai.

Các tiêu chí cụ thể gồm: tiêu chí về phát triển sản phẩm du lịch xanh; tiêu chí đối với cơ sở kinh doanh du lịch (lữ hành, lưu trú, vận tải, dịch vụ khác); tiêu chí về hành vi, trách nhiệm của khách du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu mọi hoạt động triển khai được thực hiện thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ, liên ngành để đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra thường xuyên trước, trong và sau lễ hội; trực tiếp quản lý, xử lý các vi phạm.