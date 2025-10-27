Chính quyền - đoàn thể Ban hành mới, bổ sung và bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc quản lý của sở UBND thành phố vừa ban hành các quyết định về công bố danh mục thủ tục hành chính mới, đồng thời bổ sung và bãi bỏ một số thủ tục thuộc quản lý của sở.

Tại Quyết định số 2146/QĐ-UBND, UBND thành phố công bố danh mục 7 thủ tục hành chính mới ban hành: cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài; cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ... Đồng thời bãi bỏ 13 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

Tại Quyết định số 2147/QĐ-UBND, 1 thủ tục hành chính mới được ban hành là cấp giấy chứng nhận đăng ký Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã địa phương hoạt động theo mô hình hợp tác xã. Đồng thời, 3 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: trình tự chuẩn bị dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án áp dụng loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) không yêu cầu thanh toán; công bố đầu tư kinh doanh đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất. Các thủ tục này thuộc quản lý của Sở Tài chính.

Tại Quyết định số 2148/QĐ-UBND, 3 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính, gồm: cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư; chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh; thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.