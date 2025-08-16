Chính trị Ban Nội chính Thành ủy tuyên dương, khen thưởng 7 gương điển hình tiên tiến Ngày 15/8, Ban Nội chính Thành ủy tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030.

Ban Nội chính Thành ủy tuyên dương các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. Ảnh: PHẠM KHUYÊN

Trong giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua yêu nước của Ban Nội chính Thành ủy có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức; bám sát yêu cầu thực tiễn, gắn chặt với công tác tham mưu cho Thành ủy trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp.

Tiêu biểu như phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”; phong trào thi đua thực hiện “nhanh hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn” trong cải cách hành chính gắn với “chuyển đổi số”…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trên từng cương vị, vị trí công tác tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, tiền phong, gương mẫu, đoàn kết, đồng lòng, sáng tạo, trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Dịp này, hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030. Đồng thời tuyên dương 7 cá nhân, khen thưởng 5 cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.