Chính quyền - đoàn thể Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy: Khẳng định vai trò định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận sau hợp nhất Trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng về những định hướng, giải pháp trọng tâm sau hợp nhất, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung khẳng định, công tác tuyên giáo và dân vận giữ vai trò then chốt định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển thành phố Đà Nẵng bền vững, giàu bản sắc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung. Ảnh: XUÂN HẬU

* Sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất, công tác tuyên giáo và dân vận đứng trước yêu cầu vừa giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, vừa phát huy đặc trưng văn hóa, con người của từng địa phương. Đồng chí có thể chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong giai đoạn mới?

- Sau khi hợp nhất, thành phố Đà Nẵng mới có một không gian phát triển rộng hơn, đa dạng hơn, đồng nghĩa với công tác tuyên giáo và dân vận vừa có thêm cơ hội, vừa đối diện với những thách thức mới. Cơ hội đến từ chính sự tương đồng về lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết cộng đồng và nền tảng văn hóa đậm bản sắc vùng đất Quảng - Đà. Đây là vốn quý để chúng ta dễ dàng tìm được tiếng nói chung, lan tỏa tinh thần đồng thuận, củng cố niềm tin nhân dân vào đường hướng phát triển của thành phố. Bên cạnh đó, không gian phát triển và nguồn lực mở rộng, lực lượng cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận được bổ sung; nhiều mô hình, kinh nghiệm hay từ hai địa phương có điều kiện nhân rộng.

“ Với sự chuẩn bị nghiêm túc và quyết tâm chính trị cao, tôi tin rằng công tác tuyên giáo và dân vận sẽ nâng cao hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ tiếng nói của Đảng, khơi dậy và củng cố niềm tin của nhân dân.

Tuy nhiên, khó khăn cũng không ít khi diện tích rộng, dân số đông; hạ tầng giao thông ở một số khu vực chưa kết nối thông suốt. Điều này đòi hỏi công tác tuyên giáo và dân vận phải bám sát thực tiễn, tôn trọng và phát huy sự đa dạng, khéo léo kết nối các giá trị riêng của từng cộng đồng vào dòng chảy chung của sự phát triển. Đồng thời, yêu cầu cán bộ phải có trách nhiệm, am hiểu cả hai lĩnh vực, từ công tác tư tưởng đến vận động quần chúng, đòi hỏi năng lực cao, kinh nghiệm rộng, phương pháp làm việc hiệu quả.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy xác định phải giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, phối hợp hệ thống chính trị - xã hội để tuyên truyền đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo đảm lan tỏa từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi. Có như vậy, niềm tin của nhân dân mới được củng cố, nền tảng chính trị - xã hội vững vàng, tạo điều kiện để thành phố bứt phá.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung (thứ 6, bên phải sang) khen thưởng 11 cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: XUÂN HẬU

* Công tác tuyên giáo và dân vận rất cần “đi trước mở đường” và chuyển mình mạnh mẽ trong môi trường số. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy xây dựng đội ngũ cán bộ như thế nào để đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao từ thực tiễn?

- Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là yêu cầu cấp bách nếu muốn bắt kịp tốc độ phát triển và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Công tác tuyên giáo và dân vận phải thay đổi toàn diện, áp dụng công nghệ, mạng xã hội, truyền thông đa nền tảng một cách bài bản, đúng định hướng và có chiến lược dài hạn.

Trước hết, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng những yêu cầu trong bối cảnh hiện nay là vô cùng quan trọng. Theo đó, cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận phải vững vàng bản lĩnh chính trị, đồng thời thành thạo kỹ năng truyền thông hiện đại, am hiểu công nghệ, biết sử dụng thành thạo công cụ số để tuyên truyền, nắm bắt dư luận và kịp thời phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Trong năm 2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy sẽ triển khai kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã, phường của 94 đơn vị hành chính mới, với nội dung sát thực tiễn và đáp ứng yêu cầu thời đại số. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chính trị hè cho đội ngũ giáo viên, lực lượng tuyên truyền miệng nhằm cập nhật lý luận, kỹ năng truyền đạt tư tưởng chính trị.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy sẽ xây dựng kho dữ liệu số về công tác tuyên giáo, dân vận; triển khai hệ thống quản lý, tương tác với người dân trên nền tảng số; và từng bước số hóa toàn bộ quy trình vận hành. Với sự chuẩn bị nghiêm túc và quyết tâm chính trị cao, tôi tin công tác tuyên giáo và dân vận sẽ nâng cao hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ tiếng nói của Đảng, khơi dậy và củng cố niềm tin của nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung thăm gia đình chính sách tại phường Sơn Trà. Ảnh: H.T

* Xây dựng thế trận lòng dân là nhiệm vụ quan trọng của công tác dân vận, đồng chí chia sẻ những định hướng trong công tác dân vận mà Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tập trung triển khai trong thời gian tới?

- Khi địa giới hành chính, quy mô dân số và sự đa dạng về cơ cấu dân cư tăng lên, công tác dân vận càng phải đổi mới mạnh mẽ. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy xác định ba hướng đột phá:

Thứ nhất, coi dân vận chính quyền là trọng tâm. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi chủ trương, chính sách khi ban hành phải được truyền đạt rõ ràng, minh bạch để người dân hiểu, tin và đồng thuận. Ban đang xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện công tác dân vận, nhằm bảo đảm mọi quyết sách đều gắn với quyền lợi chính đáng và nhu cầu thiết thực của nhân dân.

Thứ hai, xây dựng và nhân rộng các mô hình “dân vận khéo” ở cơ sở là một hướng đi chiến lược nhằm đưa công tác dân vận đến gần hơn với đời sống nhân dân, tạo sự chuyển biến thực chất từ cơ sở. Các mô hình phải phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, phát huy được thế mạnh sẵn có và khắc phục những khó khăn. Đặc biệt, tại các vùng tái định cư, khu công nghiệp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…, công tác dân vận đòi hỏi cách tiếp cận linh hoạt, kiên trì và gần gũi. Ở đó, cán bộ dân vận không chỉ là người truyền đạt thông tin hay phổ biến chính sách, mà còn tạo dựng được uy tín, trở thành người đồng hành tin cậy, sẵn sàng chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cùng người dân.

Thứ ba, khơi dậy sức mạnh đoàn kết toàn dân qua các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chúng tôi mong muốn người dân tham gia tích cực vào xây dựng chính quyền đô thị, đóng góp ý kiến vào quy hoạch, giám sát các công trình công cộng, bảo vệ tài sản chung để mọi thành quả phát triển đều gắn bó với trách nhiệm và quyền lợi của cộng đồng.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy sẽ triển khai mô hình dân vận “thông minh”, ứng dụng công nghệ để thu thập và phân tích dữ liệu về dân cư, tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó tham mưu chính sách kịp thời, sát thực tiễn. Chúng tôi tin rằng, chỉ khi “lòng dân yên, ý Đảng thuận”, mọi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế mới có thể đạt kết quả bền vững. Thế trận lòng dân chính là “bức tường thành” vững chắc nhất để bảo vệ thành quả cách mạng và xây dựng một Đà Nẵng phát triển bền vững, nhân văn, giàu bản sắc hôm nay và mai sau.

* Cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!