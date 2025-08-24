Môi trường Bảo đảm môi trường tại Nhà máy xử lý rác Bắc Quảng Nam ĐNO - Ngày 23/8, Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECo cho biết, thực hiện yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND xã Đại Lộc, công ty đã hoàn thành phủ bạt, che chắn kỹ bãi tập kết tạm nguyên liệu sản xuất chất đốt RDF, gia cố các khu vực chảy tràn nước mặt và thu gom nước rỉ rác về hệ thống xử lý để hạn chế bị ảnh hưởng do mưa lớn, bảo đảm môi trường.

Làn hơi nước phát sinh từ làm mát nhựa quá trình sau quá trình nung nhiệt. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Về bảo đảm môi trường tại Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt (rác) Bắc Quảng Nam, Giám đốc Nhà máy xử lý chất thải rắn Bắc Quảng Nam Nguyễn Văn Trung cho biết, sau khi được UBND tỉnh Quảng Nam cũ cấp giấy phép môi trường, kể từ ngày vận hành thử nghiệm vào tháng 8/2022 đến nay, nhà máy tiếp nhận rác sinh hoạt trên địa bàn các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn cũ (nay khoảng 15 phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng).

Nhưng nhà máy chưa vận hành lò đốt rác sinh hoạt và kiên trì chuyển hướng sang tái chế rác thải do nhà máy ở gần khu dân cư, (cách khu dân cư 700m).

Ống khói của nhà máy là hơi nước làm mát tỏa ra từ quá trình nung các loại ni lon bằng nhiệt để tạo ra hạt nhựa, một trong các sản phẩm tái chế của nhà máy.

“Làn hơi trắng trên ống khói của nhà máy là hơi nước bốc lên. Chúng tôi cũng đã dẫn hơi nước này qua xi-lô để ngưng tụ, giảm hơi nước bốc lên trước khi tỏa ra môi trường. Đồng thời, quan trắc các chỉ tiêu môi trường định kỳ cũng như quan trắc độc lập, nhằm bảo đảm chất lượng môi trường. Nhà máy tuân thủ nghiêm túc các quy định, biện pháp về bảo vệ môi trường”, ông Nguyễn Văn Trung khẳng định.

Hằng ngày, nhà máy tiếp nhận trung bình 220 tấn rác, một phần được đưa qua hệ thống phân loại rác tự động bằng máy do công ty thiết kế, chế tạo và thi công để tách ny lông ra và sản xuất hạt nhựa rồi cung cấp cho các nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa.

Phần lớn rác được ủ một thời gian cho phân hủy chất hữu cơ và ép khô nước rồi xay nhỏ dùng làm nguyên liệu sản xuất chất đốt RDF để cung cấp cho các nhà máy xi măng, gạch men đốt thay than nhập khẩu, hướng đến thực hiện cam kết “Net Zero” của Việt Nam.

Hiện nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam đang tái chế rác với công suất mỗi ngày 50 tấn chất đốt RDF và mỗi tháng từ 60-80 tấn hạt nhựa để cung cấp cho thị trường.

Rác sau quá trình ủ (nguyên liệu) được sàng và tiếp tục làm khô để tăng nhiệt trị rồi xay nhỏ để làm chất đốt RDF cung cấp cho thị trường. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Triển vọng thị trường tiêu thụ chất đốt RDF từ rác sinh hoạt đang tăng lên nhằm thay thế than nhập khẩu khi nhiều nhà máy trên cả nước thí điểm phân bổ hạn ngạch khí thải giai đoạn 2025-2026 để góp phần đưa phát thải ròng bằng “0” (Net Zero), mang đến cơ hội lớn cho Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt (rác) Bắc Quảng Nam tăng mạnh công suất tái chế rác, làm chất đốt RDF, hướng đến không đốt rác sinh hoạt thông thường tại nhà máy này.

Bên cạnh công tác đàm phán với các nhà máy lớn để tiêu thụ ổn định lượng chất đốt RDF, Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECo đang tập trung phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan thực hiện các thủ tục về điều chỉnh quy hoạch, đầu tư... để nâng công suất sản xuất, mở rộng quy mô Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam, nhằm tiến đến tái chế toàn bộ rác thải sinh hoạt tiếp nhận được tại nhà máy, góp phần thực hiện cam kết đưa phát thải ròng bằng “không” (Net Zero) của Việt Nam.

[VIDEO] - Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác) sinh hoạt Bắc Quảng Nam tập trung tái chế rác: