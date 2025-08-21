Đời sống Khắc phục tồn tại về môi trường ở bãi tập kết nguyên liệu RDF của Nhà máy xử lý rác Bắc Quảng Nam ĐNO - Sáng 21/8, thực hiện chỉ đạo của UBND xã Đại Lộc, Phòng Kinh tế xã phối hợp với ban nhân dân thôn Hòa Đông kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của nhân dân về vấn đề môi trường liên quan đến Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác) sinh hoạt Bắc Quảng Nam do Công ty CP Môi trường Huy Hoàng Eco làm chủ đầu tư.

Bãi tập kết rác để làm nguyên liệu (ủ rác) sản xuất chất đốt RDF của Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác) sinh hoạt Bắc Quảng Nam được che phủ bằng bạt để bảo đảm môi trường. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đồng thời, kiểm tra kết quả khắc phục việc thu gom nước rỉ rác phát sinh do mưa lớn tại bãi tập kết nguyên liệu sản xuất chất đốt RDF (cơ sở tái chế nguyên liệu sau phân loại) của nhà máy này theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Theo biên bản làm việc và kiểm tra thực tế được lập vào sáng 21/8, tại thời điểm kiểm tra Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác) sinh hoạt Bắc Quảng Nam đang hoạt động bình thường.

Đối với các nội dung phản ánh của nhân dân, các khu vực tập kết rác đã được che đậy bằng tấm bạt, lót chống thấm; nước rỉ rác được thu gom.

Tại khu vực bãi tập kết nguyên liệu để sản xuất RDF của nhà máy đã được phủ bạt che chắn.

Nước rỉ từ bãi tập kết được dẫn về hố chứa và bơm vào các thùng chứa bằng nhựa, rồi chuyển về hệ thống xử lý nước rỉ rác của nhà máy. Hố chứa nước rỉ rác đã được lót tấm bạt.

Ngoài ra, công ty có bố trí 1 hồ chứa nước rỉ rác tạm thời có dung tích khoảng 3.500m³ để chứa nước rỉ rác phát sinh khi trời mưa không thu gom kịp.

Công ty cũng đã tiến hành lót tấm bạt tại khu vực hồ chứa nước rỉ rác, thu gom toàn bộ lượng nước tại hố gom nước rỉ rác về hệ thống xử lý tập trung để xử lý; gia cố tại các khu vực chảy tràn nước mặt.

Chân khu vực phủ bạt được chằn kỹ và tạo rãnh thoát nước, tránh nước mưa xâm nhập vào rác gây phát sinh nước rỉ rác. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Về ý kiến của các thành viên tham dự buổi làm việc và kiểm tra thực tế, trong tháng qua, trưởng thôn Hòa Đông không nhận được ý kiến phản ánh của người dân về vấn đề môi trường trong quá trình hoạt động của nhà máy. Thôn đề nghị công ty thực hiện bảo đảm vấn đề môi trường trong quá trình hoạt động.

Kết luận buổi làm việc và kiểm tra, các đơn vị thống nhất, công ty đã có khắc phục những nội dung tồn tại theo đề nghị của đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường vào ngày 6/8/2025.

Thông tin phản ánh trên một số trang mạng xã hội là không đúng; hình ảnh và phim ngắn (video) là đã được thực hiện trước đây, hiện nay, công ty đã khắc phục các vấn đề tồn tại.

Phòng Kinh tế xã Đại Lộc đề nghị công ty tiếp tục thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung theo giấy phép môi trường đã được cấp; tăng cường các giải pháp thu gom, xử lý nước rỉ rác phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy trong mùa mưa bão sắp đến.

Công ty cần thực hiện tốt công tác dân vận, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; kịp thời đối thoại, giải thích rõ ràng các nội dung có liên quan. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, hạn chế đơn thư khiếu kiện, khiếu nại, bảo đảm an ninh trật tự và ổn định xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, phối hợp các cơ quan có liên quan xúc tiến việc hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để hoàn thiện dự án theo quy định.