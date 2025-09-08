Y tế Bảo đảm sức khỏe cho trẻ khi chào đời Sàng lọc trước sinh là bước tiến quan trọng của y học hiện đại, giúp phát hiện sớm dị tật bẩm sinh, tạo điều kiện can thiệp kịp thời, bảo vệ sức khỏe cho trẻ và giảm gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Chẩn đoán trước sinh nhằm phát hiện bất thường ở thai nhi. Ảnh minh họa

Chị Huỳnh Thị Thu Thảo (trú phường Cẩm Lệ) chia sẻ: “Tôi đang mang thai được 6 tuần nhưng vẫn băn khoăn không biết có nên sàng lọc trước sinh không? Nếu có thì nên thực hiện vào tuần thứ mấy? Việc sàng lọc có ảnh hưởng đến thai nhi không?”.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Trương Huỳnh Trí, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, tầm soát bệnh tật trước sinh có ý nghĩa quan trọng trong thai kỳ.

Thông qua các kỹ thuật y học hiện đại, bác sĩ có thể phát hiện sớm những bất thường về số lượng hoặc cấu trúc nhiễm sắc thể, dị tật hình thái, rối loạn chuyển hóa hoặc bệnh lý di truyền ở thai nhi. Việc phát hiện kịp thời giúp gia đình có định hướng chăm sóc, điều trị phù hợp hoặc đưa ra những quyết định nhân văn ngay từ khi em bé còn trong bụng mẹ.

Bác sĩ Trí cho biết, một số kỹ thuật phổ biến hiện nay trong chương trình sàng lọc, chẩn đoán trước sinh gồm: Sàng lọc hội chứng Down, Edwards, Patau: Thực hiện qua siêu âm đo độ mờ da gáy, xương mũi từ tuần thai thứ 11 đến 13, kết hợp với xét nghiệm máu (Combine test) hoặc sàng lọc không xâm lấn (NIPT). Trường hợp có nguy cơ cao sẽ được chỉ định xét nghiệm sinh học phân tử để xác định bất thường về nhiễm sắc thể số 21, 18, 13.

Siêu âm thai là kỹ thuật phổ biến hỗ trợ hiệu quả cho công tác sàng lọc trước sinh. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Bác sĩ khuyến cáo, thời điểm lý tưởng để thực hiện sàng lọc trước sinh là trong quý I của thai kỳ, từ tuần thai thứ 11 đến 13. Đây là giai đoạn quan trọng giúp xác định nguy cơ mắc các hội chứng di truyền thường gặp cũng như các dị tật bẩm sinh sớm. Sau thời điểm này, thai phụ vẫn cần theo dõi định kỳ với các xét nghiệm bổ sung trong suốt thai kỳ.

Đặc biệt, phụ nữ mang thai thuộc nhóm nguy cơ cao như, tiền sử sinh con bị dị tật, thai lưu, sinh non, có người thân mắc bệnh di truyền, mang thai sau tuổi 35, mắc các bệnh lý nền như tiểu đường, tăng huyết áp, nhiễm trùng trong thai kỳ… cần phải thực hiện sàng lọc một cách đầy đủ, chính xác và đúng thời điểm.

Hiện nay, tỷ lệ trẻ mắc dị tật bẩm sinh và các bệnh lý di truyền có xu hướng gia tăng, một phần do tác động từ môi trường, tuổi mẹ lớn dần, thói quen sinh hoạt chưa khoa học và sự gia tăng các bệnh nền ở phụ nữ trong độ tuổi sinh nở. Trong khi đó, không ít thai phụ vẫn mang tâm lý e ngại, thiếu thông tin hoặc chủ quan, dẫn đến bỏ lỡ thời điểm “vàng” để thực hiện tầm soát.

Bác sĩ Trương Huỳnh Trí nói: “Nhờ sự tiến bộ của y học hiện đại, khả năng phát hiện sớm các bất thường trong thai kỳ ngày càng chính xác, an toàn và ít xâm lấn. Do đó, phụ nữ mang thai nên chủ động khám thai định kỳ và thực hiện đầy đủ các bước tầm soát trước sinh, để bảo đảm một thai kỳ an toàn, sinh con khỏe mạnh và phát triển toàn diện”.