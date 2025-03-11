Thế giới Bão Kalmaegi có thể ảnh hưởng hàng triệu người tại Philippines DNO - Nhiều khu vực tại Philippines đang trong tình trạng báo động cao khi bão nhiệt đới có tên quốc tế Kalmaegi (tên địa phương: Kuya Tino) dự báo đổ bộ vào nước này vào rạng sáng mai (4/11), có thể đạt mức độ tàn phá tương tự siêu bão Yolanda năm 2013 và Odette năm 2021.

Philippines chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Ảnh: PIA

Tờ Inquirer (Philippines) cho biết, tại cuộc họp trực tuyến khẩn cấp của Hội đồng Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai khu vực Visayas (RDRRMC-6) ngày 2/11, Chủ tịch RDRRMC-6, ông Raul E. Fernandez thông tin, công tác chuẩn bị toàn diện đang được triển khai khi dự báo cho thấy bão Kalmaegi có thể đạt cường độ siêu bão và đi thẳng qua đảo Panay (thuộc khu vực Visayas) vào ngày mai (4/11).

“Tác động của cơn bão dự báo như cường độ và đường đi của bão Yolanda và Odette. Chúng tôi kêu gọi tất cả cơ quan quản lý thiên tai địa phương chuẩn bị cho các tình huống, kể cả xấu nhất, đảm bảo sơ tán dân kịp thời...”, ông Fernandez phát biểu.

Sáng 3/11, Cơ quan Quản lý dịch vụ khí tượng, địa vật lý và thiên văn Philippines (PAGASA) cảnh báo, bão Kalmaegi đã đạt sức gió gần tâm bão lên tới 110 km/giờ (tương đương cấp 11), giật 135 km/giờ (cấp 13). PAGASA cũng không loại trừ khả năng Kalmaegi sẽ đạt đến cấp siêu bão (trên cấp 17) khi đổ bộ vào Philippines, có thể vào Đông Samar hoặc quần đảo Dinagat, sau đó quét qua Visayas và phía Bắc Palawan trước khi đi vào Biển Đông vào ngày 5/11 tới.

Dữ liệu từ Trung tâm phân tích dự báo ứng phó nhân đạo (PAHR) thuộc Sở Phúc lợi xã hội và phát triển Tây Visayas (DSWD-6) cho thấy, hơn 466.000 hộ gia đình, tương đương 2,33 triệu người, có thể bị ảnh hưởng của bão Kalmaegi. Tây Visayas là khu vực đông dân nhất ở Visayas, có dân số 7,9 triệu người, tính đến năm 2020.

Để tăng cường năng lực ứng phó, Bộ Phúc lợi xã hội và phát triển Philippines (DSWD) chuẩn bị sẵn sàng cứu trợ vùng bị ảnh hưởng bão, với gần 560.000 gói thực phẩm gia đình gồm thực phẩm ăn liền và hàng phi thực phẩm. Với sự hỗ trợ của lực lượng lục quân, không quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, hàng cứu trợ trên đang được gửi đến các địa điểm chiến lược trên khắp khu vực để phân phối dễ dàng và nhanh chóng hơn đến vùng bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Cục Khoa học địa chất và khai thác mỏ của Phlippines (MGB) lập bản đồ những khu vực dễ bị lũ lụt và lở đất do mưa lớn gây ra do ảnh hưởng của bão, giúp công tác sơ tán dân trên diện rộng. MGB đồng thời cho biết, việc phối hợp sớm và sơ tán phòng ngừa là rất quan trọng, không thể chủ quan, đặc biệt đối với các cộng đồng ven biển và vùng trũng thấp.

Siêu bão Yolanda đổ bộ vào Philippines ngày 8/11/2013, cướp đi sinh mạng của hơn 6.000 người và ảnh hưởng đến khoảng 16 triệu người trên khắp Visayas. Bão Odette, đổ bộ vào ngày 16/12/2021, gây thiệt hại hơn 47 tỷ peso, phá hủy một triệu ngôi nhà và khiến hơn 400.000 thiệt mạng tại Philippines.

