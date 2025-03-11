Xã hội Bão Kalmaegi tăng cấp, hướng về khu vực giữa Biển Đông ĐNO - Ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng-Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng cao 8-10m, biển động dữ dội

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại Nghệ An ngập nặng. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Kalmaegi đang tăng cấp, hướng về khu vực giữa Biển Đông.

Theo đó, hồi 1 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 129,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 30 km/h.

Đến 1 giờ ngày 4/11, bão trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h và có khả năng mạnh lên.

Sau đó, tới 1 giờ ngày 5/11, bão trên khu vực phía Tây miền Trung Philippines với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đến 1 giờ ngày 6/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km và cường độ có khả năng mạnh thêm.

Do tác động của bão, từ khoảng chiều 4/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng cao 5-7m, biển động dữ dội.

Cảnh báo khoảng ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng-Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng cao 8-10m, biển động dữ dội

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Không khí lạnh tăng cường gây mưa ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo, ngày 3/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sau đó, không khí lạnh tăng cường liên tục, mở rộng vùng ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 3-4/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa nhiều nơi, trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Do không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn diện rộng.

Khu vực Hà Nội từ ngày 3-4/11 có mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 2-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Người dân Huế tất bật dọn dẹp nhà cửa sau lũ. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Mưa lớn từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ sáng sớm ngày 3/11 đến hết ngày 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Khu vực Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200mm/3h.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 3/11, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 60mm/3h.

Cảnh báo đêm 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm. Từ ngày 05/11 đến sáng 6/11 mưa lớn ở khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng cấp 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn tiếp tục lên

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 4 giờ 30 đến 13 giờ 30 ngày 3/11, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Hương, sông Bồ dao động ở dưới mức báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Vu Gia xuống dần và ở mức trên báo động 3, sông Hương, sông Bồ, sông Thu Bồn xuống dưới mức báo động 3.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu biến đổi chậm và ở dưới mức báo động 2.

Từ nay đến ngày 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) lên mức báo động 2-báo động 3, có sông trên báo động 3.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3.

Lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp gây ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

"Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa," Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Văn Đại lưu ý.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh lần này chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày rét sớm năm nay. Dự báo, không khí lạnh sẽ còn tăng cường vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, trong đó nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 17 độ C vào ban đêm. Mức giảm sâu nhất dự kiến rơi vào tháng 12/2025 - tháng 1/2026. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 3/11

- Phía Tây Bắc Bộ có mưa, trời rét, có nơi rét đậm; riêng Điện Biên-Lai Châu trời lạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 22-25 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ có mưa, trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

- Thành phố Hà Nội có mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

- Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 24-26 độ C.

- Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

- Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

- Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh Gió Tây Nam đến Tây cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.