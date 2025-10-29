Thứ Tư, 29/10/2025
Báo Tuổi Trẻ trao tặng 600 suất quà cho người dân vùng ngập lụt tại Huế và Đà Nẵng

NGỌC ĐOAN 29/10/2025 18:18

ĐNO - Ngày 29/10, Văn phòng đại diện Báo Tuổi Trẻ tại miền Trung tổ chức chuyến cứu trợ khẩn cấp, trao tặng 400 suất quà cho người dân vùng rốn lũ ở các phường: An Cựu, Thủy Xuân, Kim Long (thành phố Huế) và 200 suất quà cho người dân xã Đại Lộc, xã Hà Nha (thành phố Đà Nẵng).

img_2712.jpeg
Đại diện Báo Tuổi Trẻ (giữa) trao quà cho người dân tại thành phố Huế. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Đây là những khu vực bị ngập lụt nặng trong những ngày qua, khiến đời sống người dân hết sức khó khăn.

Theo đó, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng bao gồm: gạo, mì ăn liền, dầu ăn, nước mắm và các nhu yếu phẩm khác.

Theo kế hoạch, trong đợt 1, Báo Tuổi Trẻ hỗ trợ 1.000 suất quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân các vùng lũ miền Trung. Toàn bộ số tiền trao quà trên do bạn đọc Báo Tuổi Trẻ ủng hộ.

