Môi trường Bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản Các xã phía nam của thành phố Đà Nẵng gồm Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành, Tam Hải có diện tích nuôi trồng thủy sản khá lớn, rất cần các giải pháp để bảo vệ môi trường nước tại các khu vực này.

Nuôi tôm phát triển tự phát dễ gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: VĂN PHIN

Với bờ biển dài và hệ thống sông ngòi chằng chịt, 4 xã Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành, Tam Hải có tới 1.200ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, trong đó nuôi tôm chân trắng 900ha, tôm sú 100ha, thủy đặc sản 200ha. Hằng năm, sản lượng nuôi trồng thủy sản của các địa phương này đạt khoảng 8.000 tấn.

Tuy nhiên, qua thực tế, diện tích nuôi trồng thủy sản lớn là nguồn phát sinh nước thải, bùn thải và nhiều chất thải khác gây ô nhiễm môi trường. Bùn thải từ quá trình vệ sinh ao nuôi chứa phân của các loài thủy sản, các nguồn thức ăn dư thừa thối rữa bị phân hủy...

Điều đáng lo ngại là tại 4 xã Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành, Tam Hải có phần lớn diện tích nuôi trồng thủy sản nằm phân tán ven các con sông và hình thành tự phát, không được quy hoạch cụ thể, không có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Người nuôi tôm chỉ xử lý lắng sơ bộ tại khu vực nuôi rồi thải trực tiếp ra môi trường, gây tác động đến chất lượng môi trường đất, nước cùng hệ sinh thái thủy sinh trên các sông và vịnh An Hòa.

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm trong nuôi trồng thủy sản, các xã Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành, Tam Hải đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người nuôi trồng thủy sản trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn không để xảy ra tình trạng nuôi trồng thủy sản bừa bãi, gây ảnh hưởng môi trường; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong nuôi trồng thủy sản.

Một hồ nuôi tôm ở xã Tam Xuân. Ảnh: C.T

Theo bà Bùi Thị Hồng, Trưởng phòng Văn hóa - xã hội xã Tam Xuân, một giải pháp hữu hiệu là khuyến khích người dân nuôi trồng thủy sản sử dụng thức ăn thủy sản, các loại thuốc hợp lý và đúng liều lượng, hạn chế dư thừa, tồn đọng trong nước thải ao nuôi. Kêu gọi, thu hút đầu tư vùng nuôi thủy sản tập trung có hệ thống xử lý nước thải để hạn chế ô nhiễm môi trường từ nuôi trồng thủy sản tại các xã Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành, Tam Hải.

Trong nuôi trồng thủy sản hiện nay, các địa phương phía nam cũng rất cần sự quan tâm của chính quyền ngành chức năng liên quan của thành phố trong việc hướng dẫn, kêu gọi đầu tư hình thành các khu nuôi trồng thủy sản tập trung theo các mô hình nuôi mới, đảm bảo hiệu quả và vệ sinh môi trường.

Cùng với đó là tổ chức tập huấn, hội thảo nâng cao trình độ quản lý, kỹ thuật nuôi trồng; tăng cường quản lý giống, thức ăn và các chế phẩm trong nuôi trồng thủy sản, chỉ đạo nuôi trồng thủy sản đúng lịch thời vụ, đúng quy hoạch nuôi trồng, đảm bảo nước thải ra môi trường đạt quy chuẩn cho phép...