An ninh trật tự

Bắt đối tượng chuyên trộm mũ bảo hiểm trên địa bàn phường An Hải và Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng)

ĐNO - Đối tượng chuyên trộm mũ bảo hiểm trên địa bàn phường An Hải và phường Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) bị công an phường An Hải bắt giữ.