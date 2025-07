An ninh trật tự Bắt nhanh đối tượng cướp tài sản, Công an xã Thăng An được khen thưởng đột xuất ĐNO - Chỉ sau 2 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Thăng An đã phá án thành công, bắt giữ đối tượng cướp tài sản của cụ bà bán vé số trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Thăng An khen thưởng đột xuất các tập thể và cá nhân. Ảnh: HỒNG NĂM

Ghi nhận chiến công của lực lượng Công an xã Thăng An, sáng nay 15/7, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thanh Phong khen thưởng đột xuất tập thể Công an xã và cá nhân Thiếu tá Nguyễn Văn Hiền đã xuất sắc phá án nhanh, bắt đối tượng cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 10 giờ 40 ngày 12/7, trong lúc bán vé số trên tuyến đường liên thôn tổ 13 (thôn Phước Ấm, xã Thăng An), bà Hồ Thị Nên (SN 1942, thôn Phước Ấm) bị một thanh niên giả vờ mua vé số rồi giật sợi dây chuyền vàng đeo trên người (5 chỉ, giá trị hơn 18,5 triệu đồng).

Nhận tin báo, Công an xã Thăng An nhanh chóng xác minh, truy xét và đến 13 giờ cùng ngày đã xác định đối tượng là Phan Công Kin (SN 2005, thôn Lạc Câu, xã Thăng An). Triệu tập làm việc tại cơ quan công an, Kin thừa nhận cướp tài sản do nợ nần.