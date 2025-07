An ninh trật tự Bắt nhanh đối tượng cướp tài sản, Công an xã Thăng Bình được thưởng nóng ĐNO - Nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án đột nhập nhà dân dùng dao uy hiếp cướp tài sản, sáng nay 14/7, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thăng Bình được Chủ tịch UBND xã tuyên dương, thưởng nóng.

Chủ tịch UBND xã Thăng Bình Đoàn Thanh Khiết tặng giấy khen Công an xã Thăng Bình. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Ngày 3/7, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân khu phố 9 về việc bị một thanh niên đeo khẩu trang che mặt dùng dao uy hiếp để cướp tài sản, Công an xã Thăng Bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Công an xã Thăng Bình phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.Đà Nẵng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, truy vết đối tượng. Ngay trong ngày 3/7, lực lượng công an xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Trần Tấn An (SN 1996, khu phố 9, xã Thăng Bình).

Tại cơ quan công an, An khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rạng sáng 3/7 đi dạo trên quốc lộ 1 để tìm tài sản trộm cắp. Đối tượng phát hiện cửa trước tầng 2 một nhà dân ở khu phố 9 (xã Thăng Bình) không khóa nên tìm cách trèo rào, lên mái hiên rồi leo vào lan can mở cửa đi vào nhà.

Tại đây, An theo cầu thang xuống tầng dưới để tìm tài sản thì phát hiện bên trong nhà vệ sinh có người. An lấy 1 con dao ở khu bếp uy hiếp. Lo sợ đối tượng manh động, chủ nhà đã lấy đưa 12 triệu đồng. Sau khi lấy tiền, An bỏ chạy ra quốc lộ 1, vứt bỏ con dao, áo khoác rồi về nhà.

Chủ tịch UBND xã Thăng Bình Đoàn Thanh Khiết tặng giấy khen 2 cá nhân xuất sắc trong điều tra phá án. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Tại buổi khen thưởng, Chủ tịch UBND xã Thăng Bình Đoàn Thanh Khiết ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thăng Bình trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Ông Khiết mong muốn Công an xã tiếp tục phát huy thành tích đạt được, tăng cường giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.