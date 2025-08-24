Thể thao Bế mạc và trao giải Pickleball ngành công thương Đà Nẵng ĐNO - Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, giải Pickleball ngành công thương Đà Nẵng do Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải vào chiều 24/8.

Tham dự lễ bế mạc và trao giải có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Kim Hoa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 2 từ trái qua) và Giám đốc Sở Công Thương thành phố Lê Thị Kim Phương (ngoài cùng bên trái) trao giải thưởng cho các cặp đôi ở nội dung đôi nam lãnh đạo thành phố, sở, ban, ngành. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Kết quả, ở nội dung lãnh đạo thành phố, sở, ban, ngành và khách mời, giải Nhất đôi nam: Trần Phước Sơn – Nguyễn Văn Hưng; giải Nhì: Phan Gia Triết - Lê An Duy; và đồng hạng Ba gồm đôi nam Trương Văn Thuận - Trần Thanh Hiếu và đôi nam Nguyễn Thanh Hồng - Trần Ngọc Đức.

Ở nội dung đôi nam nữ hạng mục này, giải Nhất thuộc về cặp đôi Lê Phương Cẩm - Nguyễn Thanh; giải Nhì thuộc về cặp đôi Đinh Thị Loan - Lê An Duy và giải Ba thuộc về cặp đôi Nguyễn Thị Kim Hoa - Trần Thanh Hiếu và cặp đôi Đinh Thị Thu Hoài - Nguyễn Đức Bình.

Nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc doanh nghiệp ngành công thương, giải Nhất đôi nam lãnh đạo: Vương Quốc Thanh - Trương Phú Quốc; giải Nhất đôi nam nữ lãnh đạo: Tạ Hồng Quyên - Nguyễn Hữu Đạt. Giải Nhất đôi nam cán bộ, công nhân viên thuộc về cặp Phan Mạnh Tuệ - Huỳnh Minh Trí; giải Nhất đôi nữ về cặp Minh Yến - Mỹ Linh và giải Nhất đôi nam nữ thuộc về cặp Phan Mạnh Tuệ - Đặng Thị Ánh Tuyết.

Nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Công thương, giải Nhất đôi nam: Ngô Hồng Khánh –- Huỳnh Ngọc Tú; giải Nhất đôi nam nữ Nguyễn Văn Yên - Trần Thị Thu Hà và giải Nhất đôi nữ thuộc về cặp Nguyễn Thị Hồng - Nguyễn Thị Mỹ Linh.

Tổng giải thưởng và quà tặng của giải lên tới hơn 600 triệu đồng.