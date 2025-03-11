Thứ Hai, 3/11/2025
Bệnh viện 199 đạt chuẩn “Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng”

TRÂM ANH 03/11/2025 16:15

ĐNO - Bệnh viện 199 (Bộ Công an) vừa được Hội đồng thẩm định của Bộ Y tế đánh giá đáp ứng yêu cầu “Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng” (Good Clinical Practice - GCP) theo Thông tư số 29/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.

574872783_1235928081915024_470277433562776824_n.jpg
Đại diện Bệnh viện 199 trình bày báo cáo trước Hội đồng thẩm định. Ảnh: ĐVCC

Hội đồng thẩm định đã đánh giá toàn diện về nhân sự, cơ sở vật chất, hệ thống quản lý chất lượng và hoạt động của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học tại Bệnh viện 199.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Chánh Văn phòng Hội đồng Đạo đức quốc gia, kết luận Bệnh viện 199 đáp ứng yêu cầu về GCP.

Theo đó, đơn vị được phép triển khai thử nghiệm lâm sàng với các nhóm thuốc gồm thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc cổ truyền và thuốc dược liệu, áp dụng trong các giai đoạn 2, 3 và 4 của thử nghiệm lâm sàng.

573450662_1235879958586503_8037016294347160644_n(1).jpg
Hội đồng thẩm định đánh giá toàn diện về nhân sự, cơ sở vật chất, hệ thống quản lý chất lượng và hoạt động của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học tại Bệnh viện 199. Ảnh: ĐVCC

Thử nghiệm lâm sàng là cầu nối giữa nghiên cứu và điều trị thực tế. Việc đạt chuẩn GCP đánh dấu bước tiến quan trọng, khẳng định năng lực chuyên môn, cơ sở hạ tầng và hệ thống quản trị chất lượng của Bệnh viện 199, mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào lĩnh vực nghiên cứu y học hiện đại.

