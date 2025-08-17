Y tế Bệnh viện Mắt Việt An tầm soát mắt miễn phí cho người dân xã Duy Xuyên ĐNO - Ngày 16/8, tại Trạm Y tế Duy Sơn (xã Duy Xuyên), Bệnh viện Mắt Việt An (thành phố Đà Nẵng) tổ chức chương trình tầm soát mắt miễn phí cho người dân có bệnh lý về mắt.

Y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Việt An đo mắt cho người dân xã Duy Xuyên. Ảnh: V.S

Gần 200 người cao tuổi, học sinh, sinh viên, người có dấu hiệu mờ mắt, nhức mắt, mỏi mắt trên địa bàn xã Duy Xuyên được các y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Việt An kiểm tra chức năng mắt, khám thị lực, khám siêu vi, soi đáy mắt và kiểm tra nhãn áp...

Qua khám sàng lọc, người cao tuổi được nhận thuốc bổ mắt, nhỏ mắt miễn phí cũng như được bác sĩ tư vấn cách chăm sóc, vệ sinh, bảo vệ mắt tại nhà để cải thiện và duy trì thị lực.

Đối với trường hợp được chẩn đoán có bệnh lý nặng về mắt như đục thủy tinh thể, có cườm..., các bác sĩ tư vấn hướng điều trị cụ thể, rõ ràng.

Người cao tuổi xã Duy Xuyên được thực hiện các dịch vụ miễn phí của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng. Ảnh: P.T

Cùng thời gian này, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng khám sàng lọc sức khỏe cho người cao tuổi xã Duy Xuyên như đo huyết áp, siêu âm kiểm tra tổng quát và thực hiện các dịch vụ gồm thuốc ngâm chân, xoa bóp bấm huyệt, đắp paraffin…

Kết thúc thăm khám, người cao tuổi được bác sĩ kê đơn và cấp phát thuốc miễn phí.