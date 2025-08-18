Thứ Hai, 18/8/2025
Quốc phòng - An ninh

Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà cam kết cho thanh niên hoàn lương mượn tiền học nghề

18/08/2025

ĐNO - Lắng nghe nguyện vọng được vay vốn học lái xe, tìm kiếm việc làm sống cuộc đời hoàn lương, Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà khẳng định sẽ cho thanh niên này mượn tiền để học nghề.

441a9923-1-.jpg
Phường Hương Trà trao sinh kế hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù. Ảnh: THÀNH CÔNG

Chiều 18/8, UBND phường Hương Trà tổ chức gặp mặt người tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn.

Tham dự gặp mặt có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Công an phường Hương Trà; các tổ chức tín dụng, trung tâm giới thiệu việc làm cùng hơn 30 người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng.

Đây là dịp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kết nối, tháo gỡ khó khăn, giúp người chấp hành xong án phạt tù vượt qua mặc cảm, nhanh chóng hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng phường Hương Trà bình yên, ổn định.

441a9890 (1)
Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà Phạm Hoàng Đức phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: THÀNH CÔNG

Theo báo cáo của Công an phường Hương Trà, địa phương đang quản lý 162 người chấp hành xong án phạt tù, trong đó năm 2025 có thêm 29 người trở về địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, Công an phường tham mưu UBND phường phân công các tổ chức, cá nhân quản lý, giáo dục và hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng với các hoạt động gồm: đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn…

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đảng ủy, UBND và Công an phường Hương Trà trao đổi trực tiếp với người tái hòa nhập cộng đồng, động viên người tái hòa nhập nỗ lực phấn đấu, tìm kiếm việc làm và tránh tái vi phạm.

441a9894(1).jpg
Người tái hòa nhập cộng đồng chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo địa phương. Ảnh: THÀNH CÔNG

Lắng nghe thanh niên L.V.T. muốn được vay vốn để học bằng lái xe, tìm việc mưu sinh, Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà Phạm Hoàng Đức khẳng định cá nhân ông sẽ cho thanh niên này mượn tiền nộp học phí học bằng lái xe (không lấy lãi); đồng thời sẽ trực tiếp kết nối, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho T. sau khi học nghề xong.

Những nguyện vọng của người chấp hành xong án phạt tù liên quan đến học nghề, vay vốn, tìm việc làm, hỗ trợ đời sống được lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường lắng nghe, kết nối, tìm phương án hỗ trợ cho từng trường hợp.

Lãnh đạo địa phương khẳng định sẽ triển khai nhiều chương trình tuyên truyền tại cơ sở; phối hợp ban, ngành, đoàn thể và ban nhân dân các khối phố nhằm xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử, tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

      Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà cam kết cho thanh niên hoàn lương mượn tiền học nghề

