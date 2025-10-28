Kinh tế Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang: Công tác phòng, chống sạt lở bờ biển cần được tiếp cận toàn diện, lâu dài và bền vững ĐNO - Sáng 28/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đến khảo sát thực tế tại các điểm sạt lở khu vực bờ biển khối phố Tân Thành (phường Hội An Tây) và kiểm tra dự án chống sạt lở bờ biển tại phường Hội An Đông.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (thứ 2, bên phải sang) thị sát tại bờ biển Hội An. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo ghi nhận, do ảnh hưởng của bão số 12 (bão Fengshen) vừa qua, khu vực bờ biển khối phố Tân Thành liên tục bị sóng lớn đánh sạt sâu 25 - 30m, kéo dài hơn 100m.

Nhiều đoạn kè bị sóng cuốn vỡ, nền đất bị xói mạnh, vật liệu và tường gạch bị trôi xuống biển, gây nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư và các cơ sở du lịch phía trong.



Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thị sát từng khu vực chịu ảnh hưởng, nghe báo cáo chi tiết của lãnh đạo địa phương và các đơn vị chuyên môn về hiện trạng sạt lở, cũng như tiến độ triển khai các biện pháp khắc phục, gia cố tạm thời.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (thứ 2, bên trái sang) kiểm tra tại bờ biển Hội An. Ảnh: NGỌC PHÚ



Đến kiểm tra dự án chống sạt lở bờ biển tại phường Hội An Đông, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của chính quyền thành phố cùng các đơn vị liên quan trong việc kịp thời ứng phó, triển khai giải pháp bảo vệ bờ biển.

Đồng thời nhấn mạnh, cần nhân rộng dự án và kinh nghiệm triển khai để tăng cường hiệu quả bảo vệ khu vực ven biển, đặc biệt là các khu dân cư và hạ tầng du lịch trọng điểm.

Khu vực bờ bờ biển Hội An có nguy cơ sạt lở. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy khẳng định, trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng nước biển dâng, công tác phòng, chống sạt lở bờ biển cần được tiếp cận toàn diện, lâu dài và bền vững.

Lãnh đạo các phường cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và cơ quan chuyên môn để nghiên cứu, đề xuất giải pháp kỹ thuật căn cơ; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường biển và đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân khu vực ven biển.