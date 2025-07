Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng: Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xây dựng xã Tây Giang trở thành xã kiểu mẫu của thành phố

Xây dựng Đảng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng: Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xây dựng xã Tây Giang trở thành xã kiểu mẫu của thành phố ĐNO - Sáng 14/7, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Tây Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng mong muốn địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và khát vọng đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xây dựng xã Tây Giang trở thành xã kiểu mẫu của thành phố khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, cùng 250 đại biểu chính thức đại diện cho 934 đảng viên của 41 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ xã.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, xã Tây Giang cần nỗ lực xây dựng hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ tốt nhất cho nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Giang Bhling Mia phát biểu tiếp thu tại đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Xã Tây Giang được thành lập từ 4 xã của huyện Tây Giang (cũ) gồm Lăng, Atiêng, Anông và Dang; nằm ở vị trí trung tâm, nơi kết nối các xã miền núi phía Tây của thành phố, với vai trò dẫn dắt, động lực của vùng và liên kết với các địa phương nước bạn Lào.

Đây là địa phương giàu truyền thống yêu nước, là nơi có đường Trường Sơn 559 - Hồ Chí Minh đi qua và cụm địa đạo Axòo, là minh chứng lịch sử hào hùng của thế hệ cha anh đi trước (4 xã của huyện Tây Giang cũ được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân). Đây còn là vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Cơtu, với tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, đoàn kết, nhân ái, hiếu học, vượt khó vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu xã Tây Giang cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, những mặt chưa làm tốt để có giải pháp khắc phục phù hợp, kịp thời trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 6, trái qua) chụp ảnh cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tây Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TRỌNG HUY

Bí thư Thành ủy cho biết, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025. Đây là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đối với xã Tây Giang có nhiều thuận lợi, được kế thừa các cơ sở vật chất, hạ tầng của huyện Tây Giang (cũ). Đây là nền tảng, tiền đề quan trọng để xây dựng và phát triển xã Tây Giang trong giai đoạn mới.

Nhất trí với định hướng, mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược cùng các chỉ tiêu cụ thể, Bí thư Thành ủy yêu cầu, xã tiếp tục chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ, phải tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có ý chí, khát vọng phát triển vươn lên, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, xây dựng phương pháp, cách thức làm việc khoa học, chuyên nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các em học sinh xã Tây Giang chào đón Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến dự đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

“Đảng bộ xã đăng ký với lãnh đạo thành phố phấn đấu xây dựng xã Tây Giang trở thành xã kiểu mẫu của thành phố khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với khát vọng mới, động lực mới, suy nghĩ mới, cách làm mới. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã, phát huy vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tại địa phương. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Bí thư Thành ủy yêu cầu.

Bí thư Thành ủy cho biết, xã cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong đó, xã cần khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, tạo đột phá phát triển theo định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, từng bước hoàn thiện các tiêu chí để đến năm 2028 phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới của thành phố; hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh có năng suất, chất lượng.

Xã sớm đầu tư và phát triển, hình thành các vùng trung tâm cây dược liệu đặc hữu của địa phương thành thương hiệu, góp phần nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân. Tập trung phát triển du lịch nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng vốn có của xã, nhất là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, gắn với phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bí thư Thành ủy yêu cầu, tập trung huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; khẩn trương phối hợp với các sở, ngành của thành phố sớm triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp tại trung tâm xã Tây Giang.

Các đại biểu chào mừng Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến dự và chỉ đạo đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Xã tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng điện kết nối các khu dân cư, thôn; rà soát và có phương án nâng cấp các trường học, trạm y tế của xã, sớm triển khai giai đoạn 2 nhà máy nước sinh hoạt tại trung tâm xã.

Chú trọng triển khai hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đất đai, nhất là quy hoạch đất ở để xây dựng các khu dân cư, tiến tới sớm hình thành các điểm dân cư tập trung để thuận tiện cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế… hướng đến phục vụ nhân dân đảm bảo sát nhất, tốt nhất. Đây cũng là cơ sở hình thành phát triển du lịch cộng đồng của Tây Giang trong tương lai.

Xã tăng cường công tác kiểm tra khai thác khoáng sản, quản lý và bảo vệ rừng, nâng cao chất lượng và độ che phủ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường các biện pháp ứng phó, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, nhất là những vùng có nguy cơ sạt lở.

Theo Bí thư Thành ủy, xã Tây Giang chú trọng duy trì bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa, di sản, nhất là các di tích văn hóa cấp quốc gia đặc biệt, các địa danh, thắng cảnh của địa phương; nghiên cứu nâng tầm các lễ hội truyền thống gắn với các sản phẩm du lịch mới, phục vụ người dân và du khách.

Xã thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và nghèo mới phát sinh; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2030 bằng tỷ lệ chung của thành phố; duy trì nâng chuẩn các tiêu chí trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tại các cấp học.

Xã cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm hơn nữa đến gia đình chính sách, người có công cách mạng, các hộ nghèo, hộ khó khăn, hướng đến cuộc sống của người dân ngày càng đầy đủ và chất lượng hơn. Trước mắt, chăm lo chu đáo, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và chuẩn bị tốt các điều kiện để bắt đầu năm học mới 2025 - 2026 sắp đến.

Xã cần tập trung củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường phối hợp với các lực lượng quân sự - công an - biên phòng trong công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; thường xuyên phối hợp tuần tra, bảo vệ cột mốc, mốc giới quốc gia.

Xã Tây Giang tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại và giúp đỡ nhân dân nước bạn Lào tại các vùng giáp biên, cần quan tâm phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực biên giới, chú trọng công tác giao lưu kết nối giao thương, tạo mối quan hệ hài hòa, đoàn kết, với phương châm “giúp bạn cũng là giúp mình”.

Bên cạnh đó, xã cần tiếp tục phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong cộng đồng để cùng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; đồng thời giải quyết tốt đơn thư khiếu nại của công dân, các vụ việc khiếu kiện, phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao quà cho người có uy tín trong cộng đồng xã Tây Giang. Ảnh: TRỌNG HUY

Báo cáo chính trị tại đại hội cho biết, việc triển khai Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ các xã: Lăng, Atiêng, Dang và Anông (4 đảng bộ xã hợp nhất thành Đảng bộ xã Tây Giang) đạt được những kết quả quan trọng với nhiều dấu ấn nổi bật.

Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, kết cấu hạ tầng khá đồng bộ; huy động vốn đầu tư phát triển và thu ngân sách tăng dần qua các năm. Các xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đạt được một số kết quả quan trọng, văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 9, trái sang) chúc mừng những người có uy tín trong cộng đồng xã Tây Giang. Ảnh: TRỌNG HUY

Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Cơ Tu tiếp tục phát huy. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ các xã (Lăng, Atiêng, Dang và Anông) đã tập trung lãnh đạo triển khai hoàn thành nhiều chỉ tiêu nghị quyết. Xã Lăng hoàn thành 16/19 chỉ tiêu; xã Atiêng hoàn thành 18/19 chỉ tiêu; xã Dang hoàn thành 12/15 chỉ tiêu; xã Anông hoàn thành 14/20 chỉ tiêu.

Với chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, đoàn kết, khát vọng vươn lên; huy động mọi nguồn lực, đầu tư hoàn thiện hạ tầng thiết yếu; phát triển dược liệu gắn với phục hồi hệ sinh thái rừng và bảo tồn đa dạng sinh học vùng Tây thành phố”, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đại hội đề ra các chỉ tiêu cụ thể.

Theo đó, xã phấn đấu kết nạp đảng viên mới tăng 15%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 90%; tăng tổng thu ngân sách bình quân hàng năm trên 12%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 so với năm 2025 tăng 140%.

Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đến năm 2030 dưới 10%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia trên 90%; trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế; trên 50% lao động qua đào tạo, có việc làm ổn định; trên 90% dân số được sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh; thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 100%; che phủ rừng trên 74,5%; tỷ lệ giao quân hàng năm đạt 100%; xây dựng xã vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

Đại hội xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm chiến lược. Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ gắn với công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số trong hệ thống chính trị thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ hai, tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, trọng tâm là giao thông liên vùng, liên xã, hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch phát triển hạ tầng nông thôn, sắp xếp dân cư; đầu tư hạ tầng số, phát triển du lịch cộng đồng, đẩy mạnh phục hồi hệ sinh thái rừng và bảo vệ đa dạng sinh học, tạo động lực lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba, đầu tư hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Aró gắn với thu hút đầu tư để hình thành trung tâm sản xuất chế biến cây dược liệu và lâm sản, tạo việc làm, tăng thu nhập bền vững cho nhân dân địa phương.

Tại đại hội đã công bố chỉ định 27 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, do ông Bhling Mia làm Bí thư.