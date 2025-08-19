Quốc phòng - An ninh Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng bắt giữ, xử lý nhiều vụ án ma túy ĐNO - Chiều 19/8, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025.

Cán bộ biên phòng trao trả tài sản cho du khách nước ngoài.

Năm 2024, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Bộ đội Biên phòng thành phố) phát hiện, xử lý nhiều vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với tang vật hơn 23,002 gam ma túy tổng hợp, gần 7kg pháo nổ, hàng nghìn phụ kiện thuốc lá điện tử cùng nhiều tang vật khác.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển, kiểm soát người nước ngoài xuất, nhập cảnh bằng thị thực điện tử, đảm bảo nhanh chóng, thông thoáng về thủ tục nhưng vẫn đúng quy định của pháp luật.

Năm 2025, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng thực hiện tốt công tác thủ tục xuất, nhập cảnh đối với 2.146 lượt tàu/92.457 lượt thuyền viên/104.489 lượt khách, hơn 8,846 triệu tấn hàng. Đăng ký, quản lý phương tiện thủy nội địa cho 3.685 lượt tàu/44.806 thuyền viên, hơn 6,148 triệu tấn hàng...

Phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận Phước (cũ) vận động các nguồn lực xây dựng, sửa chữa 2 nhà đại đoàn kết với kinh phí hơn 300 triệu đồng, trong đó đơn vị trực tiếp hỗ trợ 45 ngày công/450 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Ngoài ra, Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng còn phối hợp Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát hai phường Thanh Bình (cũ), Thuận Phước (cũ) sửa chữa nhà cho 6 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 56 ngày công/280 lượt cán bộ, chiến sĩ.

Đặc biệt, trong cao điểm mưa lũ, đơn vị phối hợp tổ chức gói hơn 500 chiếc bánh chưng, vận động 300 lọ thuốc ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng do lũ quét; phối hợp chính quyền địa phương vận động 82 hộ/355 khẩu trên địa bàn sơ tán đảm bảo an toàn.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2025, đơn vị có 13 lượt tập thể và 11 cá nhân được Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, UBND phường Hải Châu, Sơn Trà tặng giấy khen đột xuất.