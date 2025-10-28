Xã hội Biệt thự du lịch ở Hội An mở cửa miễn phí đón người dân tránh lũ ĐNO - Một số villa (biệt thự du lịch) tại Hội An mở cửa miễn phí đón người dân địa phương có nhà bị ngập sâu vào tránh lũ.

Người dân địa phương đến tránh lụt tại Mian Villa. Ảnh: QUỐC TUẤN

Mực nước lũ tại Hội An vượt xa báo động 3 từ ngày 27/10 và vẫn đang duy trì ở mức cao khiến hàng trăm ngôi nhà ở các phường Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông ngập sâu từ 1-2m.

Chia sẻ cùng cộng đồng, một số villa trên địa bàn đã thông báo mở cửa miễn phí để đón người dân đến lưu trú, tránh lụt.

Anh Tiến Đạt, quản lý Mian Villa (đường Nguyễn Tuân, phường Hội An Tây) thông tin, từ chiều 27/10, villa đón hơn 30 người dân, chủ yếu từ các phường Hội An và Hội An Tây đến tránh lũ.

"Ở đây có sẵn mì gói, đồ ăn nhẹ và nước uống cho mọi người. Chiều nay, chúng tôi sẽ nấu thêm cháo bò để phân phát cho người có nhu cầu. Hiện villa còn đón được khoảng 20 người.

Ngoài ra, chúng tôi còn dự phòng 1 villa khác với sức chứa khoảng 50 người. Nếu tình hình ngập sâu vẫn kéo dài, nhu cầu lưu trú tránh lũ của người dân tăng cao thì sẽ mở thêm villa này để đón", anh Đạt cho hay.

Các biệt thự du lịch có phòng ốc tiện nghi, giúp người dân thoải mái khi lưu trú tránh lụt. Ảnh: QUỐC TUẤN

Ông Nguyễn Hoàng (trú đường Hùng Vương) cho biết, dù đã cố cầm cự trong đêm 27/10, nhưng đến sáng nay nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao, nhà bị ngập sâu nên anh được đưa đến villa để trú tạm.

Tại Home River Villa (khu vực ven biển Tân Thành, phường Hội An Tây), dù villa đang có một số khách du lịch lưu trú, chủ villa này vẫn sắp xếp các phòng trống để đón người dân đến tránh lụt.

Trên địa bàn các phường Hội An Đông, Hội An Tây hiện đang có một số villa ở các khu cao ráo, không bị ngập mở cửa đón người dân tránh lụt.

Các villa tại Hội An có sức chứa chủ yếu từ 5-15 phòng, mỗi villa có thể tiếp nhận trung bình từ 20-50 người dân đến tránh lũ, giúp giảm áp lực cho chính quyền địa phương trong công tác di tản, bố trí chỗ lưu trú cho người dân khu vực ngập sâu.