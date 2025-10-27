Xã hội Một nhà hàng san sẻ hàng trăm suất cơm “0 đồng” với người dân vùng lụt Hội An ĐNO - Chia sẻ khó khăn với người dân trong vùng ngập lụt, một nhà hàng tại Hội An phân phát hàng trăm suất cơm miễn phí trong 2 ngày 27 và 28/10.

Hàng trăm suất cơm được nhà hàng Sữa café chuẩn bị để phát miễn phí cho người dân vùng lụt. Ảnh: HÀ SẤU

Do lượng nước lớn trên thượng nguồn sông Thu Bồn đổ về, trưa 27/10, mực nước tại Hội An đã vượt báo động 3, khiến nhiều khu vực thuộc các phường Hội An, Hội An Tây bị ngập.

Chia sẻ khó khăn với người dân, nhất là các hộ dân ở vùng thấp trũng đang tất bật kê dọn đồ đạc tránh lũ, trong sáng 27/10, nhà hàng Sữa café (đường Lê Hồng Phong nối dài, phường Hội An) tập trung con người và thực phẩm để nấu hàng trăm suất ăn miễn phí phục vụ mọi người.

Một gia đình (trú phường Hội An) ghé nhà hàng nhận bữa cơm trong ngày mưa lụt. Ảnh: HÀ SẤU

Ông Huỳnh Đắc Thanh (chủ nhà hàng) cho hay, dự kiến nhà hàng sẽ phát cơm từ trưa 27/10 và ngày 28/10, chia thành 2 buổi trong ngày, mỗi buổi nấu hơn 100 suất cơm chay miễn phí.

“Thức ăn do nhân viên nhà hàng nấu, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, cân đối dinh dưỡng. Hy vọng có thể chia sẻ phần nào khó khăn với người dân vùng ngập lụt, không thể tự tay nấu nướng trong những ngày này”, ông Thanh nói.

Một người dân đăng ký nhận cơm miễn phí. Ảnh: HÀ SẤU

Bà Nguyễn Thị Hồng (trú khối phố An Hội, phường Hội An) cho biết, từ sáng nay nhà của bà đã ngập hơn 1m, cả nhà phải di chuyển sang nhà hàng xóm để trú tạm nên không nấu nướng gì được.

"Hôm qua đến nay chủ yếu lo dọn lụt nên hay tin có nhà hàng nấu cơm nóng, phát cho người dân trong khu vực, tôi ghé nhận từ sớm", bà Hồng chia sẻ.

Một hộ dân khác cho hay, nhà bị nước ngập, bếp dột ướt không nấu nướng gì được nên khi hay tin thì đã gọi đăng ký với nhà hàng rồi đưa 2 con đến nhận.

Việc nhà hàng Sữa tổ chức nấu ăn và phân phát các suất cơm "0 đồng" là nghĩa cử đẹp sẻ chia với cộng đồng, giúp người dân đang vật lộn với thiên tai "ấm lòng" ngày mưa lũ.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng thủy văn, đêm 27/10, lũ tại Hội An mới đạt đỉnh trong khi mưa lớn còn kéo dài nên tình trạng ngập lụt sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới.