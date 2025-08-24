Xã hội Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng chủ động ứng phó, sát cánh cùng nhân dân phòng chống bão số 5 ĐNO - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng thông tin, đến đầu giờ chiều nay 24/8, toàn bộ tàu thuyền của ngư dân thành phố đã được kêu gọi, hướng dẫn ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 5 (Kajiki) và di chuyển đến nơi neo đậu an toàn.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà bắn pháo hiệu báo bão. Ảnh: HỒNG ANH

Theo số liệu thống kê, Đà Nẵng hiện có 4.148 tàu với hơn 21.000 lao động. Đến thời đầu giờ chiều nay 24/8, còn 210 tàu với 2.499 lao động đang hoạt động trên biển, nhưng tất cả đều giữ liên lạc thường xuyên với đất liền và đã thoát khỏi vùng nguy hiểm. Tổng số 3.938 tàu đã neo đậu an toàn, trong đó 3.928 chiếc neo tại các âu thuyền, cảng cá của thành phố. Ngoài ra, 116 tàu cá ngoại tỉnh cũng đang vào neo đậu tại Đà Nẵng để tránh bão.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phú Lộc giúp dân kéo thúng vào nơi an toàn. Ảnh: BIÊN PHÒNG

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà hướng dẫn người dân bảo vệ lồng bè nuôi trồng thủy sản. Ảnh: HỒNG ANH

Để kịp thời ứng phó, BĐBP thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp: duy trì nghiêm chế độ trực; tổ chức bắn pháo hiệu báo bão tại các điểm quy định như bán đảo Sơn Trà, đèo Hải Vân, đảo Cù Lao Chàm, biển Cửa Đại và tại mũi Bàn Than ( xã Tam Hải) nhằm thông báo, kêu gọi, ngăn cấm tàu thuyền ra khơi.

Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm hướng dẫn người dân neo đậu tàu thuyền tránh trú bão. Ảnh: HỒNG ANH

Cùng với đó, các đồn, trạm phối hợp chính quyền địa phương sắp xếp, hướng dẫn bà con chằng néo phương tiện chắc chắn tại Âu thuyền Thọ Quang – nơi tập trung số lượng lớn tàu thuyền vào tránh trú, hạn chế tối đa va đập, hư hỏng khi bão đổ bộ.

Đồn Biên phòng Non Nước hỗ trợ địa phương và nhân dân chèn chống nhà cửa. Ảnh: BIÊN PHÒNG

Song song nhiệm vụ trên biển, lực lượng BĐBP cũng triển khai phương án bảo vệ doanh trại, công trình, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Cán bộ, chiến sĩ được điều động xuống các địa bàn xung yếu, phối hợp cùng lực lượng dân quân và chính quyền cơ sở giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời đến nơi an toàn.

Đồn Cửa Đại phối hợp với Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng kiểm tra tình hình neo đậu của các phương tiện tại bến Cửa Đại. Ảnh: HỒNG ANH

Đại tá Hoàng Văn Mẫn – Chính ủy BĐBP thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: “Trong ứng phó bão số 5, BĐBP thành phố luôn xác định trách nhiệm không chỉ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển mà còn đồng hành cùng nhân dân phòng chống thiên tai. Đây là việc làm vừa cấp bách, vừa ý nghĩa, thể hiện mối quan hệ gắn bó quân – dân, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của bà con ngư dân”.

Với sự chủ động, quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao, BĐBP Đà Nẵng tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân, cùng thành phố vượt qua thử thách do bão số 5 gây ra.

Video Biên phòng triển khai ứng phó bão số 5: