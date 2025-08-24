Chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách trước ảnh hưởng của bão số 5
ĐNO - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 (bão Kajiki), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng vừa ban hành công văn triển khai công tác ứng phó.
Công văn gửi đến UBND các phường, xã; Giám đốc/Chủ doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng nhằm chủ động ứng phó với bão số 5 và mưa lớn, đặc biệt là nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra.
Đối với các khu, điểm du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị bố trí nhân viên trực 24/24h trong thời gian diễn ra bão, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất để chủ động xử lý các tình huống phát sinh, đồng thời duy trì liên lạc thường trực với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường, xã để cập nhật tình hình và triển khai thực hiện đảm bảo quy định.
Sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với bão, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; phương án sơ tán, di dời và các tình huống nguy hiểm khác để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và người lao động, tài sản của đơn vị.
Đối với các cơ sở lưu trú du lịch, Sở đề nghị đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc an toàn hệ thống điện, gas tại cơ sở lưu trú; tiến hành tổng kiểm tra rà soát an toàn thiết bị điện, điều hoà, trần, tường, kính, thang máy, hệ thống xông khô xông ướt, các khu vực dễ trơn trượt (sàn nhà, bể bơi...), các khu vực dịch vụ, khu vực công cộng tại cơ sở lưu trú.
Không tổ chức cho khách sử dụng các dịch vụ thể thao giải trí (kể cả dịch vụ bể bơi) trong thời tiết xấu, không đảm bảo an toàn cho khách.
Kịp thời thông báo cho khách biết về tình hình, diễn biến thời tiết xấu, các khu vực, tuyến đường thấp trũng có nguy cơ ngập úng để khách chủ động sắp xếp lịch trình phù hợp.
Đảm bảo công tác phục vụ, lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho khách đang lưu trú (nước uống, thuốc men...), lưu ý công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn về tính mạng, tài sản của khách.
Đối với các cơ sở lưu trú, resort sát bờ biển, đặc biệt các cơ sở lưu trú du lịch thuộc xã đảo Tân Hiệp, các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt, nước biển dâng khẩn trương thông báo cho khách lưu trú tình hình về diễn biến thời tiết xấu, bão, mưa lớn, gió mạnh, lốc xoáy trên vùng biển Đà Nẵng.
Đồng thời, tăng cường chằng chống, bảo vệ tài sản trước nguy cơ nước biển dâng, mưa to và gió giật mạnh. Chủ động có phương án di dời khách vào nơi an toàn hoặc các khách sạn ở trung tâm thành phố khi cần thiết hoặc khi có yêu cầu của chính quyền địa phương.
Với các đơn vị lữ hành, Sở đề nghị phối hợp chặt chẽ với các cơ sở lưu trú, các cơ sở cung ứng dịch vụ và có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối và đầy đủ dịch vụ cho khách đối với các đoàn khách còn đang tham quan thành phố trong thời gian bão, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét đất diễn biến phức tạp.
Cũng theo công văn, Sở đề nghị Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tập trung toàn bộ lực lượng lãnh đạo/quản lý và nhân viên cứu hộ, phương tiện cứu hộ của ban, sẵn sàng 24/24 giờ để triển khai ngay khi có chỉ đạo của UBND thành phố kịp thời ứng phó bão, mưa lớn, lũ quét và xử lý tình huống phát sinh.
Ngoài ra, tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển trên địa bàn thành phố.