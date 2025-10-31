Xã hội Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chung tay giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ ĐNO - Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và sạt lở trên diện rộng, sáng 31/10, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống sinh hoạt.

Ngay khi mưa vừa dứt, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr'hy nhanh chóng khắc phục các tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng tại xã Hùng Sơn. Ảnh: HỒNG ANH

Tại các xã vùng cao như Hùng Sơn, La Dêê, Đắc Pring cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng đã có mặt từ sớm để cùng chính quyền địa phương tổ chức dọn dẹp đất đá, khơi thông đường sá, thu gom bùn đất trong khu dân cư, di dời tài sản của các hộ bị sạt lở. Hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động làm việc không quản mưa gió, góp phần giúp người dân nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống thường ngày.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tr'hy dọn dẹp bùn đất nhà người dân thôn A râng, xã Hùng Sơn. Ảnh: HỒNG ANH

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang giúp gia đình ông Pơ Loong Nhác thôn Đắc Ôốc, xã La Dêê di dời nhà cửa do sạt lở. Ảnh: HỒNG ANH

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Pring phối hợp khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: HỒNG ANH

Tại nhiều khu vực ven biển bị ngập sâu, các tổ công tác Biên phòng không quản ngại thời tiết xấu, ngâm mình trong nước để di dời người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Hàng trăm suất quà gồm lương thực, nước uống, sữa, thuốc men, áo phao được trao tận tay các hộ dân bị cô lập nhiều ngày liền.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Minh lau rửa, sắp xếp lại bàn ghế tại các trường học trên địa bàn xã Thăng An. Ảnh: HỒNG ANH

Cán bộ, chiến sĩ cùng các nhà hảo tâm nấu và trao 3.000 suất ăn và quà đến người dân vùng lũ và các bệnh nhân ở các bệnh viện. Ảnh: HỒNG ANH



Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng và chính quyền địa phương vào với người dân vùng ngập lụt xã Thăng Trường để hỗ trợ. Ảnh: HỒNG ANH

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết: “Những ngày qua, lực lượng biên phòng luôn duy trì trực 100% quân số, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ nhân dân. Chúng tôi hiểu rõ những vất vả mà bà con đang trải qua những ngày qua và quyết tâm đồng hành, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau lũ.”