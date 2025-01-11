Thứ Bảy, 1/11/2025
090.505.5367/090.515.8286
Quốc phòng

Bộ đội vượt đường rừng tiếp tế lương thực cho 115 hộ đồng bào Cơ Tu bị cô lập

ĐĂNG NGUYÊN 01/11/2025 21:43

ĐNO - Trong hai ngày 31/10 và 1/11, Tổ công tác số 15 thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ vượt hàng chục cây số đường rừng, mang theo nhu yếu phẩm thiết yếu tiếp tế cho 155 hộ dân đồng bào Cơ Tu ở thôn Tà Pơ (xã Bến Giằng) đang bị cô lập.

1a79ecd9b2913ecf6780.jpg
Để đến thôn Tà Pơ, cán bộ, chiến sĩ phải vượt nhiều cây số đường rừng trơn trượt để vận chuyển lương thực. Ảnh: THĂNG TRƯỜNG

Để đến được với người dân thôn Tà Pơ, cán bộ, chiến sĩ phải băng qua nhiều đoạn sạt lở, di chuyển linh hoạt bằng các phương tiện ghe, ô tô và cả hành quân bộ suốt chặng đường dài 70km.

Thượng tá Bríu Xia, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ cho biết, nhiều tuyến đường vào các khu dân cư bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông tê liệt, xe cơ giới không thể di chuyển.

Cán bộ, chiến sĩ phải thay nhau gùi hàng, vượt dốc, băng suối để đưa gạo, mì tôm, muối, dầu ăn, nước uống và các vật dụng thiết yếu đến tận tay người dân.

af7367a0cce940b719f8.jpg
Cán bộ, chiến sĩ bằng qua nhiều đoạn suối hiểm trở trong thời tiết mưa gió. Ảnh: THĂNG TRƯỜNG

“Dù đường xa, thời tiết khắc nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn xác định tinh thần vì dân phục vụ. Chúng tôi chỉ mong kịp đến với đồng bào, để không ai bị đói hay bị bỏ lại trong hoạn nạn”, Thượng tá Bríu Xia chia sẻ.

118208019641645265.jpg
Cán bộ, chiến sĩ linh hoạt di chuyển bằng ghe tại các điểm sạt lở không thể đi đường bộ. Ảnh: THĂNG TRƯỜNG

Ông Pơloong Đơớch, Bí thư Chi bộ thôn Tà Pơ nói, mưa lũ kéo dài những ngày qua khiến người dân bị cô lập hoàn toàn, nên thiếu thốn nhiều thứ. Cũng may có bộ đội vào kịp thời tiếp tế lương thực, giúp người dân an tâm vượt qua mưa lũ.

6d1cb975123c9e62c72d.jpg
Niềm vui của quân - dân miền núi trong buổi trao lương thực, hỗ trợ đồng bào Cơ Tu sau nhiều ngày bị cô lập. Ảnh: THĂNG TRƯỜNG

[VIDEO] - Bộ đội vượt đường rừng tiếp tế lương thực cho người dân bị cô lập:

Bài liên quan
(0) Bình luận
x
Xem thêm Quốc phòng
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Quốc phòng
      Bộ đội vượt đường rừng tiếp tế lương thực cho 115 hộ đồng bào Cơ Tu bị cô lập

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO