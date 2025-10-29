Thứ Tư, 29/10/2025
Quốc phòng

Đà Nẵng: Bộ đội dầm mưa nối lại thông tin giữa núi rừng Trà Leng

LÂM VIÊN 29/10/2025 11:02

ĐNO - Các trận mưa lớn những ngày qua khiến vùng núi rừng Trà My, Trà Leng (thành phố Đà Nẵng) “gồng mình” trong cơn lũ, sạt lở đất, giao thông chia cắt, điện lưới tê liệt, tín hiệu thông tin mất hoàn toàn. Trong bối cảnh đó, quân đội kịp thời có mặt, hỗ trợ người dân.

1i-.jpg
Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 (bên phải) kiểm tra xe thông tin cơ động. Ảnh: LÂM VIÊN

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Lữ đoàn Thông tin 575 đã điều động xe thông tin cơ động VSAT cứu hộ cứu nạn đến hiện trường, bảo đảm thông tin liên lạc tại khu vực.

Dưới trời mưa lớn, lữ đoàn nỗ lực vượt dốc, băng rừng, bám trụ tại khu vực xung yếu, khôi phục mạch liên lạc bị đứt gãy; đơn vị phối hợp chặt chẽ với Lữ đoàn Công binh 270 và các lực lượng địa phương để khắc phục, nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Bất chấp mưa lạnh, gió giật, thiết bị ẩm ướt, sóng bị nhiễu, cánh lính thông tin vẫn kiên trì đội mưa, căng mình “bắt” sóng, khôi phục tín hiệu. Tại hiện trường, trạm thu - phát sóng dã chiến được dựng lên, khôi phục mạng thông tin chỉ huy giữa vùng cô lập.

1c.jpg
Lữ đoàn Thông tin 575 phối hợp chặt chẽ với Lữ đoàn Công binh 270 và các lực lượng địa phương khắc phục sạt lở, nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ảnh: LÂM VIÊN
20251028_100158.jpg
Quân đội dầm mưa “bắt” sóng, khôi phục tín hiệu thông tin. Ảnh: LÂM VIÊN
1f.jpg
Các chiến sĩ vừa khôi phục liên lạc vừa bảo đảm đường truyền, đưa hình ảnh trực tiếp của lực lượng chức năng khắc phục sạt lở về Sở chỉ huy Quân khu 5 phục vụ công tác chỉ đạo. Ảnh: LÂM VIÊN
1h.jpg
Dưới cơn mưa ẩm ướt, công tác bảo quản, bảo dưỡng thiết bị được các lực lượng tiến hành thường xuyên. Ảnh: LÂM VIÊN

[VIDEO] - Bộ đội dầm mưa nối lại thông tin giữa núi rừng Trà Leng:

      Đà Nẵng: Bộ đội dầm mưa nối lại thông tin giữa núi rừng Trà Leng

