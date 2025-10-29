Đà Nẵng: Bộ đội dầm mưa nối lại thông tin giữa núi rừng Trà Leng
ĐNO - Các trận mưa lớn những ngày qua khiến vùng núi rừng Trà My, Trà Leng (thành phố Đà Nẵng) “gồng mình” trong cơn lũ, sạt lở đất, giao thông chia cắt, điện lưới tê liệt, tín hiệu thông tin mất hoàn toàn. Trong bối cảnh đó, quân đội kịp thời có mặt, hỗ trợ người dân.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Lữ đoàn Thông tin 575 đã điều động xe thông tin cơ động VSAT cứu hộ cứu nạn đến hiện trường, bảo đảm thông tin liên lạc tại khu vực.
Dưới trời mưa lớn, lữ đoàn nỗ lực vượt dốc, băng rừng, bám trụ tại khu vực xung yếu, khôi phục mạch liên lạc bị đứt gãy; đơn vị phối hợp chặt chẽ với Lữ đoàn Công binh 270 và các lực lượng địa phương để khắc phục, nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Bất chấp mưa lạnh, gió giật, thiết bị ẩm ướt, sóng bị nhiễu, cánh lính thông tin vẫn kiên trì đội mưa, căng mình “bắt” sóng, khôi phục tín hiệu. Tại hiện trường, trạm thu - phát sóng dã chiến được dựng lên, khôi phục mạng thông tin chỉ huy giữa vùng cô lập.
[VIDEO] - Bộ đội dầm mưa nối lại thông tin giữa núi rừng Trà Leng: