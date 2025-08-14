Xã hội Bố trí sinh viên tình nguyện hỗ trợ công nghệ thông tin tại các xã, phường UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND tổ chức đưa sinh viên tình nguyện ngành công nghệ thông tin hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mỗi phường, xã được bố trí 2 sinh viên tình nguyện ngành công nghệ thông tin hỗ trợ, thời gian thực hiện trong tháng 8/2025. Nội dung triển khai chính của kế hoạch là hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức phường, xã ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xử lý lỗi các thiết bị công nghệ thông tin.

Ngoài ra hướng dẫn sử dụng và đầu mối xử lý các lỗi về phần mềm quản lý điều hành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, ký số chuyên dùng; hướng dẫn sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo phổ biến trong công tác hành chính, văn phòng.

Đồng thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng thiết bị công nghệ thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, xã; hỗ trợ sử dụng, nộp thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, tra cứu kết quả, tái sử dụng giấy tờ đã số hóa của cá nhân; hướng dẫn ký số cá nhân trên hồ sơ; hướng dẫn các kỹ năng, tiện ích số cơ bản khác của chính quyền như các dịch vụ trên ứng dụng Danang Smart City, ứng dụng định danh điện tử VneID, cổng “bình dân học vụ số”; hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng khác của doanh nghiệp như Xanh SM, Grab.