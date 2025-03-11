Y tế Bộ Y tế kiểm tra công tác xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ tại Đà Nẵng ĐNO - Chiều 3/11, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn đến kiểm tra thực tế công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại thành phố Đà Nẵng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi kiểm tra và làm việc với đoàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế thành phố, trong đợt mưa lớn kéo dài, thành phố có 61 xã, phường ngập lụt với tổng số khoảng 123.109 hộ; 74.194 giếng nước, 118.4000 nhà vệ sinh, 263 khu vực công cộng (chợ, nhà ga, bến xe...), 191 trường học, 43 cơ sở y tế cần xử lý y tế như khử khuẩn nguồn nước, vệ sinh môi trường.

Một số cơ sở y tế bị ngập sâu: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam, Trung tâm y tế khu vực Duy Xuyên, Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam, 40 trạm y tế; một số nơi bị ngập trên 1m (thuộc các khu vực Cẩm Lệ, Hòa Vang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An, Nông Sơn).

Ngay sau khi nước rút, Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải y tế, đồng thời phun hóa chất tiêu độc khử khuẩn tại khu vực ngập lụt đã rút nước, nhằm ngăn ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh sau lũ.

Các đội y tế lưu động được kích hoạt, tổ chức cấp phát thuốc, dung dịch khử khuẩn, hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước sinh hoạt, bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh.

Đến thời điểm hiện tại, thành phố Đà Nẵng được Bộ Y tế hỗ trợ 100.000 viên khử khuẩn nước Aquatabs, 2.000kg hóa chất khử khuẩn Chloramin B; kịp thời phân bổ cho các cơ sở y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Bộ Y tế; đồng thời, khẳng định thành phố Đà Nẵng xác định công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ là nhiệm vụ cấp thiết.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ hiện nay, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo ngành y tế phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.

Đồng thời giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát, cập nhật, hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai, bảo đảm y tế theo phương châm “4 tại chỗ”, linh hoạt “3 sẵn sàng” (sẵn sàng cơ sở, sẵn sàng nhân lực, sẵn sàng phương tiện) đặc biệt tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực dễ ngập sâu và gián đoạn giao thông; tập trung bảo đảm hậu cần y tế: thuốc men, sinh phẩm, oxy, điện, nước, lương thực, phương tiện vận chuyển và trang thiết bị y tế thiết yếu.

Thành phố Đà Nẵng đề Bộ Y tế tiếp tục quan tâm, chỉ đạo về mặt chuyên môn trong công tác khám bệnh, chữa bệnh; công tác y tế dự phòng; phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm sau mưa lũ; hỗ trợ vật tư, hóa chất, thuốc men, trang thiết bị y tế, đặc biệt là Cloramin B, Aquatabs để bảo đảm công tác điều trị, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh thời gian tới.

Bộ Y tế ủng hộ Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Đà Nẵng 50 triệu đồng. Ảnh: NGỌC HÀ

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương của thành phố Đà Nẵng và ngành Y tế thành phố trong công tác ứng phó, bảo đảm sức khỏe nhân dân sau mưa lũ.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh công tác y tế sau mưa lũ có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ trong cứu chữa, chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn góp phần ổn định đời sống, bảo vệ môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát.

Với các đề xuất của thành phố, Bộ Y tế sẽ xem xét và hỗ trợ kịp thời để thành phố khôi phục hoạt động y tế, bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bộ Y tế hỗ trợ 20 triệu đồng và thuốc, vật tư y tế (trị giá 850 triệu đồng) cho ngành y tế. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại buổi làm việc, Bộ Y tế ủng hộ Quỹ Phòng ,chống thiên tai thành phố Đà Nẵng 50 triệu đồng; hỗ trợ tiền mặt 20 triệu đồng và thuốc, vật tư y tế (trị giá 850 triệu đồng), hỗ trợ 1.000 suất sát khuẩn cho các cơ sở y tế.