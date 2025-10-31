Y tế Chủ động vệ sinh môi trường, xử lý nước sinh hoạt sau mưa lũ Nhiều vùng trũng thấp và khu vực ven sông trên địa bàn thành phố xảy ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước, rác thải ứ đọng, xác động vật phân hủy tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh các dịch bệnh truyền nhiễm. Người dân cần chủ động vệ sinh môi trường, xử lý nước sinh hoạt sau mưa lũ.

Lực lượng dân quân và người dân dọn dẹp, vệ sinh bùn đất tại trường học sau lũ. Ảnh: V.D

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, sau mưa lũ, môi trường thường bị ô nhiễm nặng do rác thải, bùn đất và nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn. Nếu không chủ động triển khai các biện pháp vệ sinh, nguy cơ bùng phát các bệnh như tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm da, nước ăn chân, bệnh đường hô hấp… là rất lớn.

Sở Y tế và các trung tâm y tế khu vực phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

Với phương châm “Nước rút đến đâu, làm vệ sinh đến đó”, lực lượng y tế cơ sở cùng các đoàn thể và người dân được huy động tổng vệ sinh môi trường, dọn bùn đất, rác thải, khơi thông cống rãnh, lấp các vũng nước đọng nhằm ngăn ngừa muỗi và vi sinh vật gây bệnh phát triển.

Tại các khu vực ngập úng, trường học, cơ sở y tế, khu sơ tán dân, lực lượng chức năng tiến hành rải vôi bột, phun Cloramin B hoặc các chế phẩm khử khuẩn được Bộ Y tế cấp phép. Những nơi có xác súc vật, rác hữu cơ hoặc bùn rác tồn đọng đều được thu gom, chôn lấp và xử lý đúng quy định, hạn chế tối đa nguy cơ ô nhiễm lan rộng.

Song song với công tác vệ sinh môi trường, các đơn vị y tế tăng cường hướng dẫn người dân xử lý, bảo đảm nguồn nước sạch cho sinh hoạt và ăn uống. Các trạm y tế phường, xã phối hợp hỗ trợ người dân khử khuẩn giếng đào, giếng khoan, bể chứa nước bị ngập. Người dân được khuyến cáo chỉ sử dụng nước đã qua xử lý, khử khuẩn hoặc nước đun sôi, tuyệt đối không dùng nước giếng, nước ao hồ chưa qua xử lý.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, việc sử dụng hóa chất khử khuẩn cần thực hiện đúng hướng dẫn để bảo đảm hiệu quả và an toàn. Người dân nên dùng Cloramin B, vôi bột hoặc dung dịch tẩy rửa được cấp phép, tránh pha nồng độ quá cao hoặc sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc. Khi dọn dẹp sau lũ, cần mang găng tay, ủng, khẩu trang để tránh tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước bẩn và bùn rác ô nhiễm.

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân khử khuẩn nước giếng sau mưa lũ. Ảnh minh hoạ

Bác sĩ Nguyễn Thị Tiếng, Trưởng trạm Y tế phường Hòa Xuân cho biết, để khử trùng nước giếng sau mưa lũ, người dân có thể dùng bột Cloramin B (10g/m3 nước) hoặc clorua vôi 20% (13g/m3 nước) hay 70% (4g/m3 nước).

Cách làm như sau: hòa tan hóa chất vào một gàu nước, tưới đều xuống giếng, kéo gàu lên xuống khoảng 10 lần cho tan đều. Sau đó, dội nước đã khử trùng lên thành giếng và để khoảng 30 phút trước khi dùng. Nếu không ngửi thấy mùi Clo, có thể cho thêm ít hóa chất cho đến khi có mùi nhẹ. Nước đã khử trùng phải đun sôi mới được uống, không dùng nước bẩn để rửa rau hoặc chế biến thực phẩm...