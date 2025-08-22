Xã hội Bồi dưỡng ứng dụng AI trong tác nghiệp báo chí đa phương tiện ĐNO - Sáng 22/8, tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng khai giảng khóa bồi dưỡng "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tác nghiệp báo chí đa phương tiện".

Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng. Ảnh: PV

Khóa bồi dưỡng kéo dài hai ngày (22 - 23/8) với sự tham gia của gần 50 học viên là phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Giảng viên khóa bồi dưỡng là nhà báo, thạc sĩ Ngô Trần Thịnh, Trưởng phòng Đa truyền thông, Trung tâm Tin tức, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), đồng thời là giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí.

Nhà báo, thạc sĩ Ngô Trần Thịnh truyền đạt kiến thức, kỹ năng về ứng dụng AI trong tác nghiệp báo chí đa phương tiện. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho biết, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc trang bị kiến thức về AI trở thành yêu cầu cấp thiết. Khóa bồi dưỡng giúp đội ngũ người làm báo cập nhật xu hướng, nắm vững các công cụ AI để nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm báo chí.

Đây là một trong những hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ trọng tâm, thể hiện sự chủ động của Hội Nhà báo các cấp trong việc nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên, góp phần xây dựng nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng.