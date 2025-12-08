Thế giới Bơi lội ở sông Seine - điểm du lịch hấp dẫn tại Paris ĐNO - Hàng nghìn du khách và người dân địa phương thỏa sức ngâm mình trong dòng sông Seine ở thủ đô Paris (Pháp) kể từ khi ba bãi tắm công cộng của khu vực mở cửa vào tháng trước, lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ.

Khách du lịch tắm mát ở sông Seine. Ảnh: Reuters

Ba khu vực bơi lội ở sông Seine bao gồm một điểm gần nhà thờ Đức Bà Paris, một điểm gần tháp Eiffel và một điểm ở phía đông Paris chứng kiến lượng người bơi lội đông đúc, đặc biệt dưới trời nắng nóng gay gắt trong tuần này khi cơ quan khí tượng Pháp đặt Paris trong tình trạng “cảnh giác cao độ” với nhiệt độ có thể lên tới 38 độ C.

Tại khu vực Grenelle ở phía tây Paris, du khách có thể bơi lội và tắm nắng với tầm nhìn độc đáo ra tháp Eiffel cùng những chú cá nhỏ bơi lội tung tăng gần mặt nước.

Đáng chú ý, chất lượng nước tại khu vực được kiểm tra hằng ngày để tuân thủ các quy định của châu Âu, đảm bảo an toàn cho người bơi lội.

Trước đó, bơi lội trên sông Seine bị cấm kể từ năm 1923, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, do ô nhiễm và rủi ro do giao thông đường thủy gây ra. Các địa điểm tắm mở cửa trở lại sau khi dự án trị giá 1,4 tỷ euro làm sạch sông Seine triển khai, giúp nơi đây phù hợp cho các cuộc thi Olympic vào năm ngoái.

“Hãy tưởng tượng xem, bơi lội với tầm nhìn ra tháp Eiffel và làn nước tự nhiên tinh khiết, sạch sẽ, an toàn, lại còn có cả những con người đáng yêu này nữa”, Constanze Martens (du khách Mexico) chia sẻ với AP.

Nhân viên cứu hộ tại sông Seine. Ảnh: AP

Đến cuối tháng 8 này, các khu vực tắm ở sông Seine sẽ mở cửa miễn phí theo lịch trình cho bất kỳ người nào từ 10 tuổi trở lên hoặc từ 14 tuổi trở lên, tùy thuộc vào địa điểm. Tuy nhiên, người bơi phải mặc áo phao vì lý do an toàn.

Ông Yann Forêt, quản lý khu vực Grenelle của sông Seine cho biết, khu vực đón 800 - 1.200 du khách mỗi ngày với giới hạn tối đa 200 người cùng một lúc.

Tuần trước, ông Pierre Rabadan, Phó Thị trưởng Paris cho biết, hơn 40 nghìn người đến bơi tại các khu vực trên kể từ khi mở cửa vào ngày 5/7. Một số nhân viên cứu hộ giám sát các khu vực thỉnh thoảng dùng còi nhắc nhở người bơi không rời khỏi khu vực bảo vệ dưới nước.

Theo AP, 14 điểm tắm khác cũng có kế hoạch mở thêm ở ngoại ô, trên sông Seine và sông Marne dài 525km - nhánh của sông Seine ở phía đông nam Paris.