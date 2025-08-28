Thể thao Bốn võ sĩ Việt Nam dự Giải MMA vô địch trẻ châu Á 2025 Từ ngày 27-31/8, Giải vô địch trẻ võ thuật tổng hợp (MMA) châu Á 2025 diễn ra tại Bahrain do Hiệp hội Võ thuật tổng hợp châu Á (AMMA) tổ chức.

Đây là giải đấu vô địch lứa tuổi trẻ đầu tiên cấp độ châu lục được tổ chức bởi AMMA, dưới sự công nhận của Ủy ban Olympic châu Á (OCA).

Đoàn Việt Nam tham dự với 8 thành viên, trong đó có 4 vận động viên gồm: Nguyễn Đình Huy (hạng 65kg nam MMA truyền thống), Lăng Quốc Cường (hạng 55kg nam), Vương Trí Hải (hạng 50kg nam) và Triệu Thu Thủy (hạng 45kg nữ) tham gia nội dung MMA hiện đại.

Mục tiêu của đội là giành ít nhất một huy chương. Đội tuyển MMA Việt Nam từng tham dự Giải vô địch châu Á 2023 đoạt 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng.

Được biết, trong thời gian diễn ra giải đấu, AMMA còn tổ chức chương trình phát triển trọng tài và huấn luyện viên võ thuật tổng hợp.

Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam cũng cử 2 huấn luyện viên và 2 trọng tài tham dự chương trình với mục tiêu cải thiện trình độ chuyên môn, hòa nhập xu thế quốc tế và khu vực.

Sau Giải vô địch MMA trẻ châu Á 2025, đội tuyển MMA Việt Nam tiếp tục xây dựng lực lượng chuẩn bị góp mặt SEA Games 33 tại Thái Lan.