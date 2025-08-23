Thể thao Bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới: Trui rèn bản lĩnh Vào lúc 20 giờ 30 hôm nay 23/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu hành trình tại Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 diễn ra ở Thái Lan, bằng trận đấu với Ba Lan. Lần đầu tiên bước ra thế giới là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trui rèn bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có cơ hội cọ xát với các đối thủ đẳng cấp thế giới. Ảnh: SAVA

Chưa bao giờ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mang đến sức hút lớn như hiện nay. Các cô gái Việt Nam liên tiếp gặt hái thành tích ấn tượng, được đánh dấu bằng nhiều cột mốc mang tính lịch sử.

Đầu năm nay, Việt Nam vô địch AVC Nations Cup lần thứ ba liên tiếp. Chưa đầy hai tuần trước, đội giành chức vô địch lịch sử tại SEA V.League. Trước đó, xếp hạng tư Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2023 là tấm vé thông hành đưa Việt Nam đến giải thế giới.

Kết quả trên như lời khẳng định cho vị thế mới của bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế khó đòi hỏi thành tích với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tại Thái Lan lần này.

Xếp ở bảng G, các cô gái Việt Nam lần lượt gặp Ba Lan, Đức (ngày 25/8) và Kenya (27/8). Trong số này, ngoài Kenya kém Việt Nam một bậc (23 so với 22) trên bảng xếp hạng thế giới, hai đối thủ còn lại là ứng viên cho chức vô địch.

Không phải ngẫu nhiên mà Ba Lan xếp hạng 3 thế giới. Họ đang ở độ chín với ba mùa liên tiếp giành huy chương Đồng tại Nations League (2023, 2024, 2025). Đáng chú ý, đội Ba Lan vượt trội về thể hình và sức mạnh, hệ thống thi đấu khoa học, khả năng luân chuyển chiến thuật mượt mà và tâm lý thi đấu đã được rèn giũa ở đẳng cấp thế giới.

Trong khi đó, Đức tham dự 17 kỳ giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới, thành tích tốt nhất là vị trí thứ 4 mà đội tuyển Đông Đức đạt được vào các năm 1974 và 1986. Đầu năm nay, Đức đứng thứ 7 tại Giải vô địch bóng chuyền châu Âu.

Trở lại trận đấu chiều nay, nói không quá khi thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt ra ngõ đã… gặp núi. Cơ hội tạo bất ngờ gần như bằng không, nhưng cũng có những điều được người hâm mộ chờ đợi. Đơn cử như một cú chắn thành công trước tay đập cao hơn hay là một pha phản công chớp nhoáng để ghi điểm. Đó sẽ là lời khẳng định rằng Việt Nam không dễ bị khuất phục.

Thực tế, dù mang tâm trạng cọ xát nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ cho giải lần này. Trước khi sang Thái Lan, các cô gái Việt Nam có 2 trận giao hữu chất lượng, chạm trán đội bóng châu Âu là tuyển Tây Ban Nha (thua 0-4) và đại diện từ châu Phi là Kenya (thắng 4-0).

Ngoài Bích Tuyền xin rút khỏi giải vào giờ chót, 13 cầu thủ nỗ lực để được ra sân. Tất nhiên, khó khăn càng lớn hơn khi vắng tay đập chất lượng nhất, nhưng vẫn còn đó những gương mặt khát khao thể hiện mình.

Có thể, sự chính xác trong từng đường chuyền của Lâm Oanh, Kim Thoa cùng bản lĩnh của đội trưởng Thanh Thúy, sẽ là chìa khóa để Việt Nam tìm kiếm những điểm số quý giá. Chờ xem tài dụng nhân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt như thế nào.