Thể thao Bóng đá Việt Nam và giai đoạn quyết định cho SEA Games 33 Tháng 11 là giai đoạn chuẩn bị quan trọng của các đội tuyển bóng đá Việt Nam cho mục tiêu cạnh tranh huy chương Vàng SEA Games 33 ở Thái Lan.

U22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại trong tháng 11 với mục tiêu đòi lại ngôi vương SEA Games. Ảnh: VFF

Tín hiệu tích cực với Futsal

Ngày 3/11, Futsal nữ Việt Nam là đội tuyển bóng đá đầu tiên hội quân tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 33. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đình Hoàng, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam được kỳ vọng giành huy chương Vàng. Đây là mục tiêu có cơ sở, bởi Futsal nữ Việt Nam có những bước tiến trong những năm gần đây.

Lần này, lực lượng cũng được đánh giá mạnh nhất, với nòng cốt là các cầu thủ từng dự vòng chung kết futsal nữ châu Á 2025. Ngoài ra, đội có sự bổ sung một số gương mặt trẻ như: Trần Tuyết Mai, Lâm Thị Xuân, Nguyễn Thị Kim Phương (Câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Huỳnh Như (Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất) và Nguyễn Phương Anh (Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình). Hai vận động viên của Câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh là Trần Thị Thùy Trang và K’Thủa do đang chuẩn bị thi đấu giải bóng đá nữ các câu lạc bộ châu Á, nên sẽ tập trung cùng đội sau khi kết thúc giải.

Có thể thấy, đội hình hiện tại là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. HLV Nguyễn Đình Hoàng tính đến việc điều chỉnh về lối chơi và tốc độ, hướng đến sự thay đổi tích cực, không chỉ cho SEA Games sắp tới, mà còn cho các mục tiêu lâu dài của futsal nữ Việt Nam. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cũng mở ra những tín hiệu lạc quan. Thầy trò HLV trưởng Nguyễn Đình Hoàng tập luyện tại Thành phố Hồ Chí Minh, trước khi sang Trung Quốc tập huấn và có hai trận giao hữu với đội tuyển futsal nữ Trung Quốc vào đầu tháng 12.

Với Futsal nam Việt Nam, tấm huy chương Vàng cũng là mục tiêu hướng tới. Có một sự điều chỉnh đáng chú ý tại SEA Games năm nay là do có 5 đội tham dự, nên sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc, thay vì chia bảng. Điều này mở ra cơ hội lớn hơn cho đội tuyển Futsal nam Việt Nam, bởi nếu chiếm ưu thế khi đối đầu Indonesia, Malaysia và Myanmar, sẽ có cơ hội để cạnh tranh với đối thủ rất mạnh là Thái Lan.

Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam hội quân tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 33 từ ngày 3/11. Ảnh: VFF

Đội tuyển futsal nam Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 10/11 tới tại Thành phố Hồ Chí Minh, với 20 cầu thủ có phong độ tốt nhất. HLV Diego Giustozzi tiếp tục đặt niềm tin vào những trụ cột đã khẳng định được năng lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế như: Phạm Văn Tú, Phạm Đức Hòa, Nguyễn Mạnh Dũng, Nhan Gia Hưng, Châu Đoàn Phát, Từ Minh Quang, Nguyễn Thịnh Phát, Nguyễn Đa Hải.

Bên cạnh đó, đội cũng chào đón sự trở lại của hai ala giàu kinh nghiệm là Trần Thái Huy và Ngô Ngọc Sơn. Bộ đôi này, cùng Nguyễn Minh Trí và Phạm Đức Hòa, đều là những cầu thủ từng góp công lớn trong hành trình lịch sử giúp futsal Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2016. Việc trở lại của các cựu binh không chỉ gia tăng sức mạnh chuyên môn mà còn giúp truyền cảm hứng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho lớp cầu thủ trẻ.

U22 Việt Nam quyết đòi lại ngôi vương

Chưa bao giờ, sự chờ đợi về màn tỏa sáng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 lại lớn như lúc này. Sau hai kỳ SEA Games liên tiếp (30 và 31) dưới thời HLV Park Hang-seo giành huy chương Vàng, U22 Việt Nam đã không thể bảo vệ thành công ngôi vương ở SEA Games 32. Lần này, đội được dẫn dắt bởi HLV Hàn Quốc khác là Kim Sang-sik. Nếu giúp đội giành huy chương Vàng, ông Kim có thể hoàn thành cú đúp vô địch sau lần đăng quang ở AFF Cup 2024.

Thực tế, U22 Việt Nam cũng lên kế hoạch chuẩn bị khá bài bản trong tháng 11 này với hai đợt tập huấn liên tiếp. Đợt 1 từ ngày 10 đến 19/11, đội dự Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 tại Trung Quốc, với sự góp mặt của các đội bóng chất lượng gồm: U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc. Ngay sau khi kết thúc giải tại Trung Quốc, đội bước vào đợt tập huấn từ ngày 23 đến 29/11. Đây cũng được xem là giai đoạn tổng duyệt trước thềm SEA Games 33.

Danh sách đội tuyển U22 Việt Nam được triệu tập sẽ được công bố trong tuần này. Hiện V-League 2025-2026 đang bước vào giai đoạn sôi động và khốc liệt nhất, cũng là lúc những gương mặt trẻ của U22 Việt Nam tỏa sáng. Từ đây, HLV Kim Sang-sik đứng trước một bài toán đầy khó khăn, nhưng cũng là tín hiệu tích cực, đó là lựa chọn những cầu thủ phù hợp nhất tham dự SEA Games 33.

Nhiều khả năng, sẽ không có sự điều chỉnh nhân sự quá nhiều, bởi gần như bộ khung U22 Việt Nam đã được định hình qua những giải đấu lớn gần đây với các cầu thủ: Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Khang, Quốc Việt, Phi Hoàng, Viktor Lê, Xuân Bắc, Công Phương, Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức… Bài toán với HLV Kim Sang-sik lúc này là làm thế nào để định hình bản sắc mới: trẻ trung, kỷ luật, kỹ thuật và đầy khát vọng đòi lại ngôi vương SEA Games 33.