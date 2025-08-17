Ẩm thực Cá niêng nướng lá dong Trong những món ăn dân dã mang đậm hương vị núi rừng, cá niêng nướng lá dong là đặc sản đầy cuốn hút...

Nướng cá niêng. Ảnh: T.K

Cá niêng là loài cá nước ngọt sống trong những dòng suối chảy xiết và trong lành. Người Bh’noong xem cá niêng như món quà trời ban và chỉ bắt cá vào những thời điểm thích hợp, đảm bảo không khai thác quá mức, giúp duy trì nguồn cá.

Sau khi được đánh bắt, cá niêng được chế biến ngay để đảm bảo độ tươi ngon. Cá được làm sạch nhưng không bỏ ruột, ướp cùng muối, mì chính, tiêu rừng, lá rằn rây, ớt và một vài loại gia vị đặc trưng của vùng núi. Cá sau khi ướp thấm sẽ được gói bằng lá dong - loại lá rộng bản, dày dặn và có hương thơm nhẹ nhàng.

Sau khi gói kỹ lưỡng, cá được đặt lên bếp lửa nướng trong khoảng 30 phút. Nhiệt từ bếp than hồng làm lá dong cháy xém, tiết dần từng tầng hương vị và tinh chất trong cá. Khi lớp lá bên ngoài bắt đầu cháy sém và tỏa hương thơm đặc trưng, đó chính là lúc cá đã chín hoàn toàn. Bóc lớp lá dong ra, thịt cá bên trong trắng ngần, mềm ngọt, hòa quyện cùng vị cay nồng của tiêu rừng, chút mặn mòi của muối, chút đăng đắng của ruột cá, tạo nên món ăn độc đáo khó quên.

Cá niêng nướng lá dong không chỉ là món ăn ngon mà còn là một hương vị văn hóa ẩm thực đặc sắc của đồng bào Bh’noong giữa đại ngàn Trường Sơn.