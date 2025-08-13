Xã hội Cả nước giảm 3.000 vụ tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2025 ĐNO - Chiều 13/8, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2025, kết nối trực tuyến với 34 điểm cầu tỉnh, thành trên cả nước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chủ trì đầu cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị tại đầu cầu Hà Nội. Tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chủ trì.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 6 tháng đầu năm 2025 là giai đoạn đầu tiên triển khai đồng bộ các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cơ chế trừ điểm và phục hồi điểm trên giấy phép lái xe.

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo quy định của pháp luật mới kết hợp tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, chỉnh trang hạ tầng và đẩy mạnh kiểm tra, xử lý, vi phạm.

Tai nạn giao thông cả nước đã giảm đáng kể trên cả 3 tiêu chí, khắc phục được việc tăng số vụ và số người bị thương của năm 2024; các hành vi vi phạm phổ biến trước đây như sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ có xu hướng giảm rõ rệt.

6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 9.398 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.293 người, bị thương 6.246 người (trong đó có 14 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 48 người, bị thương 33 người). So với cùng kỳ năm 2024, giảm 3.009 vụ (24,25%), giảm 201 người chết (3,66%), giảm 3.203 người bị thương (33,9%).

Có 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2024, trong đó 11 địa phương giảm trên 20% số người chết.

Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tập trung 6 nhóm chuyên đề. Kết quả có 1,67 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền 3.542 tỷ đồng, tước gần 140 nghìn giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giam 424 nghìn phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2024, xử lý giảm gần 50 nghìn trường hợp (21,96%), tiền phạt giảm 515 tỷ đồng (12,7%).

Tại Đà Nẵng, trong tháng 7, toàn thành phố xảy ra 53 vụ, làm 23 người chết, 40 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 481 triệu đồng. So với thời gian cùng kỳ năm 2024, giảm 40 vụ (53/93), giảm 9 người chết (23/32), giảm 38 người bị thương (40/78).

Lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản 5.407 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; xử phạt 4.772 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước 7,483 tỷ đồng; tạm giữ 635 phương tiện, tước giấy phép lái xe 283 trường hợp.

Thời gian tới, thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về thực hiện nhiệm vụ ATGT; rà soát, đôn đốc các địa phương thực hiện kiện toàn Ban An toàn giao thông xã, phường; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy…

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các bộ, ngành, địa phương trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT tại đơn vị, địa phương. Đồng thời, nêu những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong thời gian tới.