Công an xã Hà Nha kịp thời hỗ trợ thai phụ bị tai nạn giao thông đi cấp cứu
ĐNO - Một phụ nữ mang thai bị tai nạn giao thông được Tổ cảnh sát trật tự Công an xã Hà Nha hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe thai phụ ổn định.
Khoảng 16 giờ 30 ngày 6/8, trên đường làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng trên tuyến ĐT609 (đoạn qua thôn Đông Lâm, xã Hà Nha), Tổ cảnh sát trật tự Công an xã Hà Nha gồm Đại úy Nguyễn Anh Vũ và Đại úy Đinh Long Vũ phát hiện một vụ tai nạn giao thông do người điều khiển xe máy tự gây tai nạn.
Nạn nhân là chị H.T.T. (thôn Phú Hương, xã Hà Nha), đang mang thai tháng thứ 7, nằm trên đường trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, có khả năng nguy hiểm tính đến mạng và thai nhi.
Nhận thấy tình huống nguy cấp, tổ công tác lập tức dừng phương tiện, kiểm tra sơ bộ sức khỏe thai phụ và khẩn trương phối hợp đưa nạn nhân lên ô tô chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát trật tự để đi cấp cứu.
Tổ công tác nhanh chóng liên hệ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam hỗ trợ xe cấp cứu. Khi đến khu vực thôn Đại Phú, xã Đại Lộc, thai phụ được bàn giao sang xe cấp cứu đưa đến bệnh viện kịp thời.
Đại diện gia đình nạn nhân chia sẻ, nhờ hỗ trợ kịp thời của tổ công tác Công an xã Hà Nha và Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, hiện thai phụ và thai nhi tạm thời ổn định và tiếp tục được theo dõi.