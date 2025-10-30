Xã hội Các địa phương khẩn trương dọn dẹp sau mưa lũ ĐNO - Sáng 30/10, xã Thạnh Mỹ phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp sau khi lũ rút.

Xã Nam Giang huy động lực lượng dọn dẹp cho người dân sau khi lũ rút. Ảnh: N.G

Ông A Viết Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Mỹ cho biết, sau khi lũ rút, sáng 30/10, xã huy động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng công an, dân quân, thanh niên… phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ đến nhà dân, trường học, cơ quan hỗ trợ dọn dẹp bùn đất.

Đợt lũ này, xã Nam Giang có hơn 480 hộ dân và nhiều trường học bị ngập nặng. Nhiều tài sản bị hư hại, cuốn trôi; hàng trăm con gia súc, gia cầm bị chết, thất lạc.

“Chúng tôi đang tập trung ổn định cuộc sống người dân. Sau đó sẽ có thống kê, báo cáo cụ thể số lượng gia súc, gia cầm, tài sản bị thiệt hại. Tổng thiệt hại dự kiến hàng tỷ đồng”, ông A Viết Sơn thông tin. (KHÁNH LINH)

* Sáng 30/10, lực lượng Công an xã Lãnh Ngọc, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đoàn Thanh niên cùng các hội, đoàn thể hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, công trình dân sinh…

Ngành điện lực khẩn trương khôi phục cấp điện trên địa bàn xã Lãnh Ngọc. Ảnh: N.HƯNG

Do mưa lớn kéo dài cùng với thủy điện Sông Tranh 2, Sông Tranh 3 xả lũ, nhiều khu vực tại thôn 14 và thôn 15 (xã Lãnh Ngọc) bị ngập sâu, giao thông chia cắt, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Theo thống kê, khoảng 400 nhà dân bị ngập lụt; nhiều diện tích hoa màu, cây ăn quả, gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi.

Sau khi nước rút, các lực lượng chia thành nhiều nhóm đến hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, dọn sạch bùn đất trên các tuyến giao thông. (N.HƯNG)

* Theo thống kê ban đầu, xã Quế Phước có hơn 500 ngôi nhà bị ngập sâu; 13 ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng nặng.

Sạt lở trên tuyến quốc lộ 14H đoạn qua xã Quế Phước. Ảnh: MINH THÔNG

Mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến giao thông như: đoạn từ cầu treo đi Gành Dinh bị bồi lấp khoảng 60m; tuyến ĐX qua thôn Tứ Trung sạt lở 70m, khối lượng đất đá ước hơn 4.000m³; đèo Nông Sơn trên quốc lộ 14H (thuộc thôn Xuân Hòa) xuất hiện 3 điểm sạt lở lớn, giao thông ách tắc hoàn toàn.

Sáng 30/10, UBND xã Quế Phước huy động máy móc, lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên và người dân đồng loạt ra quân dọn dẹp môi trường, khắc phục sạt lở với phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết, địa phương chỉ đạo Trạm Y tế xã cấp phát thuốc khử trùng giếng nước; hướng dẫn người dân vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, phòng tránh dịch bệnh sau lũ.

Các trường học kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống điện, thiết bị dạy học, dọn dẹp phòng lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường khi thời tiết thuận lợi. (MINH THÔNG)