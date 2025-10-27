Kinh tế Hơn 176.000 khách hàng tại Đà Nẵng mất điện do mưa lớn, lũ lụt ĐNO - Mưa lớn kéo dài đã gây ra nhiều sự cố lưới điện trên địa bàn thành phố. Tính đến 17 giờ ngày 27/10, có 176.812 khách hàng (chiếm 20,2% trên tổng số 876.552 khách hàng) trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do mưa lớn.

Công nhân Đội Quản lý điện Duy Xuyên kiểm tra, xử lý lưới điện bị ảnh hưởng mưa lũ. Ảnh: CTV

Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết, lưới điện trung và hạ thế (35kV, 22kV và 0.4KV) trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ, ngập lụt và sạt lở.

Cụ thể, lũy kế đã xảy ra 83 vụ sự cố và sa thải điện. Trong đó, có 25 vụ sự cố thực tế và 58 vụ sa thải điện chủ động để xử lý chặt cây ngã lên đường dây và nguy cơ mất an toàn cho người dân, thiết bị điện do ngập lụt.

Lũy kế số trạm biến áp bị mất điện là 1.638 trạm, chiếm 15,9% trong tổng số 10.277 trạm biến áp trên toàn thành phố. Ước công suất điện bị mất lớn nhất là 19,58 MW; ước tổng sản lượng điện không cung cấp được cho khách hàng khoảng 145.365kWh.

Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết đang theo dõi sát tình hình nước lũ để duy trì việc sa thải điện, đảm bảo an toàn điện tối đa. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật tư thiết bị và phương tiện, công cụ dụng cụ để sẵn sàng cho giai đoạn khôi phục. Ngay khi điều kiện an toàn cho phép và nước rút, đơn vị sẽ nhanh chóng triển khai kiểm tra đường dây và trạm biến áp để khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng một cách sớm nhất.