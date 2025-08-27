Xây dựng Đảng Các đơn vị, địa phương trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho đảng viên ĐNO - Sáng 27/8, Đảng ủy phường Hòa Cường tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 2/9) cho đồng chí Nguyễn Toại (sinh năm 1928, sinh hoạt tại Chi bộ 27 Hòa Cường Bắc). Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đến dự và trao Huy hiệu Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (bên phải) gắn Huy hiệu Đảng cho đồng chí Nguyễn Toại. Ảnh: NGỌC HÀ

Đây là phần thưởng, danh hiệu cao quý của Đảng, ghi nhận những công lao đóng góp, cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Toại.

Đến dự và trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí Nguyễn Toại, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng trân trọng ghi nhận những đóng góp, cống hiến của đồng chí Nguyễn Toại đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Đồng thời, chúc đồng chí sống lâu, sống vui khỏe cùng con cháu, luôn là điểm tựa vững chắc và tấm gương sáng để con cháu, thế hệ trẻ noi theo.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (thứ hai, bên phải sang) trao quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Toại. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đến đồng chí Nguyễn Toại và gia đình nói riêng, các gia đình người có công trên địa bàn nói chung. (NGỌC HÀ)

* Sáng 27/8, Đảng ủy phường Thanh Khê tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho đảng viên đủ tiêu chuẩn.

Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (bên phải) trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đợt này, Đảng bộ phường Thanh Khê có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm, 12 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm, 16 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm, 24 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 45 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm và 45 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh (bên phải) trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Bí thư Đảng ủy phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng, biết ơn những đóng góp, cống hiến của các đồng chí đảng viên; mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu gương, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ, góp phần xây dựng phường Thanh Khê trở thành phường phát triển toàn diện, bền vững. (ĐẮC MẠNH)

* Sáng cùng ngày, Đảng ủy UBND thành phố tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho đảng viên.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Tô Văn Hùng (bên phải) và Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Hải Vân (bên trái) trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đợt này, Đảng ủy UBND thành phố trao Huy hiệu Đảng cho 22 đảng viên đủ tiêu chuẩn. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 14 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Tô Văn Hùng chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng; khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng đối với công lao, sự phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của các đồng chí trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, công tác và sinh hoạt tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên đủ tiêu chuẩn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đảng ủy UBND thành phố mong muốn, với tinh thần, trách nhiệm và uy tín của mình, các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, để Đảng ta ngày càng vững mạnh. (NGỌC PHÚ)

* Sáng 27/8, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đức Nam dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ xã Đại Lộc.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đức Nam (bên trái) trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ xã Đại Lộc. Ảnh: NGUYỄN TUYẾT

Trong 38 đảng viên của Đảng bộ xã nhận Huy hiệu Đảng đợt này, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 17 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 9 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. (NGUYỄN THỊ TUYẾT)

* Sáng 27/8, Đảng ủy phường An Khê tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9) và trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đủ tiêu chuẩn.

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ phường An Khê. Ảnh: XUÂN THỊNH

Đợt này, Đảng ủy phường An Khê trao tặng Huy hiệu Đảng cho 85 đảng viên. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm và 6 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. (XUÂN THỊNH)

* Cùng ngày, Đảng ủy xã Trà Tân tổ chức trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Văn Nam và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Duy Khánh. (LÊ DIỄM)

* Tại xã Trà My, Đảng ủy xã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm và 60 năm tuổi Đảng cho 17 đảng viên.

Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ xã Trà My. Ảnh: DIỄM LỆ

Bí thư Đảng ủy xã Trà My Phùng Văn Huy chúc mừng các đảng viên; đồng thời khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành của đảng viên. (DIỄM LỆ)