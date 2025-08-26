Thứ Ba, 26/8/2025
Xây dựng Đảng

Các địa phương trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho đảng viên

QUANG SƠN - DUY THÁI - HỒNG NĂM 26/08/2025 16:32

ĐNO - Sáng 26/8, các đảng ủy phường Quảng Phú, xã Quế Sơn Trung và xã Thăng An tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2025 cho đảng viên.

dsc02645(1).jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Phú Bùi Ngọc Ảnh (thứ hai, bên phải sang) trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Ảnh: QUANG SƠN

Đợt này, Đảng bộ phường Quảng Phú có 8 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm và 3 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Phú Bùi Ngọc Ảnh chúc mừng các đảng viên và khẳng định đây là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công lao, đóng góp to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Tại xã Quế Sơn Trung, Đảng ủy xã tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên.

Trong đó, trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên, 55 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên, 50 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên, 45 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên, 40 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên và 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên.

* Cùng ngày, Đảng ủy xã Thăng An tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2025 cho 24 đảng viên.

z6945489900172_08c86063b5d7029ce955669469f6ff4c(1).jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thăng An Ngô Ngọc Hùng (bên trái) trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: HỒNG NĂM

Đảng bộ xã Thăng An hiện có 44 chi, đảng bộ trực thuộc với hơn 1.200 đảng viên. Từ sau sắp xếp đơn vị hành chính đến nay, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng và quản lý, điều hành của địa phương.

Đảng viên đồng hành, an sinh bền vững

Đảng viên đồng hành, an sinh bền vững

Ban Bí thư yêu cầu tiến hành đổi Thẻ đảng viên trong toàn Đảng

Ban Bí thư yêu cầu tiến hành đổi Thẻ đảng viên trong toàn Đảng

Xã Quế Sơn Trung
Xã Thăng An
Đảng viên đồng hành, an sinh bền vững

Đảng viên đồng hành, an sinh bền vững

Ban Bí thư yêu cầu tiến hành đổi Thẻ đảng viên trong toàn Đảng

Ban Bí thư yêu cầu tiến hành đổi Thẻ đảng viên trong toàn Đảng

      Các địa phương trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho đảng viên

