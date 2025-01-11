Xã hội Các xã miền núi Đà Nẵng tiếp tế lương thực cho khu dân cư bị cô lập ĐNO - Tại các khu vực miền núi bị sạt lở, giao thông chia cắt và cô lập, chính quyền và lực lượng tại chỗ đang nỗ lực ngày đêm để tiếp tế, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo xã La Dêê vượt núi tiếp tế lương thực cho 7 hộ dân bị cô lập tại thôn Đắc Hà Lôi. Ảnh: A HẢI

* Tại xã La Dêê, ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã cho biết, sáng 1/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tổ chức đoàn công tác vào thăm hỏi, động viên và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 7 hộ dân đồng bào Tà Riềng bị cô lập tại thôn Đắc Hà Lôi, do tuyến đường vào thôn bị sạt lở nghiêm trọng.

Đoàn cũng đến thăm hỏi các hộ dân có nhà bị sạt lở, buộc phải di dời tạm thời đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND xã La Dêê Bùi Thế Anh (thứ 2, bên phải sang) động viên người dân thôn Đắc Hà Lôi. Ảnh: A HẢI

Đến nay các tuyến đường liên thôn trên địa bàn đã được khắc phục sạt lở, cơ bản thông tuyến. Tuy nhiên, đường vào thôn Đắc Hà Lôi do địa hình đồi núi cao, mưa vẫn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho lực lượng thi công nên địa phương tạm dừng khắc phục, chờ thời tiết ổn định sẽ tiếp tục mở đường.

* Tại xã Avương, sáng 1/11, lực lượng công an, quân đội và dân quân địa phương băng rừng, vượt suối mang theo gạo, mì tôm, nước uống và nhu yếu phẩm đến tiếp tế cho các hộ dân vùng bị cô lập.

Đợt mưa lũ vừa qua, xã Avương ghi nhận nhiều thôn bị cô lập. Ảnh: BHLING DẮP

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương cho biết: "Riêng đối với các thôn bị cô lập, vượt qua nhiều chặng đường trơn trượt, sạt lở phải đi bộ hàng giờ, các lực lượng địa phương kiên trì vận chuyển hàng hóa, đảm bảo người dân không thiếu đói trong những ngày mưa lũ".

Chủ tịch UBND xã Avương Briu Quân (bên phải) trao hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Ảnh: BHLING DẮP

* Tại xã Tây Giang, sáng cùng ngày, tranh thủ trời tạnh mưa, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương tổ chức tiếp tế lương thực, thực phẩm cho 44 hộ dân với 130 nhân khẩu đồng bào Cơ Tu tại thôn Axoo.

Do tuyến đường vào thôn bị sạt lở nghiêm trọng, các lực lượng phải đi bộ hơn 3 giờ đồng hồ, vượt nhiều điểm sạt lở, lội bùn và băng rừng hiểm trở để hỗ trợ người dân cõng gùi lương thực về làng.

Công an xã Tây Giang hỗ trợ người dân vượt lũ trở về nhà. Ảnh: A BÁU

Những nỗ lực của chính quyền và lực lượng tuyến đầu tại miền núi góp phần giúp người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ yên tâm hơn giữa thời tiết khắc nghiệt, sớm ổn định cuộc sống.

Người dân xã Tây Giang hỗ trợ vận chuyển lương thực tiếp tế cộng đồng bị cô lập. Ảnh: A BÁU

Thanh niên thôn Axoo (xã Tây giang) vận chuyển lương thực về làng. Ảnh: A BÁU

Tuyến đường về thôn Axoo nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: A BÁU

[VIDEO] - Chính quyền và người dân xã Tây Giang tiếp tế lương thực cho vùng bị cô lập: