Xã hội Các xã miền núi nỗ lực tiếp cận các vùng bị cô lập ĐNO - Các địa phương miền núi thành phố Đà Nẵng tiếp tục nỗ lực tiếp cận các vùng bị cô lập do sạt lở, ngập lụt, hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời nhiều trường hợp khẩn cấp.

Lãnh đạo xã Trà Đốc di chuyển bằng đường thủy tiếp tế lương thực cho người dân các thôn bị cô lập. Ảnh: VÂN TRỰC

* Ngày 30/10, lãnh đạo xã Trà Đốc sử dụng phương tiện đường thủy trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh tiếp cận 5 thôn vùng cao đang bị cô lập.

Theo thống kê sơ bộ, toàn xã Trà Đốc có 4 ngôi nhà bị sập, trong đó 1 nhà sập hoàn toàn; 33 điểm sạt lở lớn nhỏ chia cắt giao thông nghiêm trọng. Hiện có 5 thôn với 1.487 hộ, hơn 6.000 nhân khẩu vẫn đang bị cô lập, chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy qua lòng hồ thủy điện Sông Tranh.

Do ảnh hưởng mưa lũ, toàn xã Trà Đốc đã mất điện 4 ngày liên tiếp. Điện lực Trà My đang nỗ lực khắc phục các điểm trụ điện bị sạt lở, ngã đổ, cố gắng đóng điện trở lại trong chiều 30/10. Lũ và sạt lở cũng khiến nhiều diện tích hoa màu, rừng keo của người dân bị hư hại nặng.

Tuyến đường DH8 (thôn 9, xã Trà Đốc) bị đứt gãy không lưu thông được. Ảnh: VÂN TRỰC

Hiện nay, lực lượng dân quân và đoàn viên thanh niên xã Trà Đốc đang ra quân dựng lại nhà cho anh Hồ Văn Hùng (thôn 1, Trà Đốc) và hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp bùn đất, khắc phục hậu quả sau lũ.

Lực lượng chức năng xã Trà Đốc nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở. Ảnh: VÂN TRỰC

Chủ tịch UBND xã Trà Đốc Phan Duy Hưng cho biết, chính quyền xã đang bám sát địa bàn, ưu tiên hỗ trợ các hộ bị cô lập, đồng thời kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân để không hộ dân nào thiếu đói, thiếu mặc trong những ngày này. (VÂN TRỰC - AN BÌNH)

* Rạng sáng 30/10, lực lượng công an, dân quân và y tế cơ sở xã Trà Giáp, Trà Tân vượt hơn 25km đường núi với nhiều điểm sạt lở để đưa 5 nạn nhân bị thương nặng ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Rạng sáng 30/10, các nạn nhân vụ sạt núi ở Trà Giáp được đưa về cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My. Ảnh: VĂN BÌNH

Đến gần 3 giờ sáng, đoàn cứu hộ bàn giao nạn nhân cho Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My; 3 người trong tình trạng nguy kịch được chuyển gấp đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Bệnh nhân nặng nhất là chị Nguyễn Thị Kim Huệ (46 tuổi, người Ca Dong, thôn 3, xã Trà Giáp) bị nhồi máu não, gãy nhiều xương sườn và chấn thương gan; cháu Nguyễn Tuấn Ty (10 tuổi) bị chấn thương sọ não. Hiện cả 3 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, được điều trị tích cực.

Chủ tịch UBND xã Trà Tân Lê Minh Chiến thăm, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân. Ảnh: VĂN BÌNH

Ngay trong đêm, Chủ tịch UBND xã Trà Tân Lê Minh Chiến đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho các nạn nhân.

Sáng 30/10, quốc lộ 40B tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, hơn 200m đường ven hồ thủy điện Sông Tranh 2 bị vùi lấp, khu vực đập chính xuất hiện vết nứt dài hơn 50m, nguy cơ sụt xuống lòng hồ. Chính quyền địa phương căng dây, đặt biển cảnh báo, tạm ngừng lưu thông để bảo đảm an toàn.

Quốc lộ 40B qua địa phận thủy điện Sông Tranh 2 tiếp tục sạt lở lớn, tắc nghẽn hoàn toàn lưu thông lên Trà Giáp và vùng Nam Trà My. Ảnh: VĂN BÌNH Hiện các tuyến lên vùng Nam Trà My vẫn bị chia cắt, công tác cứu hộ và tiếp tế chủ yếu dựa vào lực lượng tại chỗ. (VĂN BÌNH)

* Tại xã Hiệp Đức, lực lượng chức năng xã kịp thời hỗ trợ vận chuyển 13 người trong tình huống khẩn cấp.

Cano tiếp cận khu vực ngập nước sâu để hỗ trợ vận chuyển người bệnh. Ảnh: Xã Hiệp Đức

Tối 29/10, lực lượng vũ trang xã Hiệp Đức phối hợp xã Việt An kịp thời vận chuyển cụ ông Huỳnh Tấn Sỹ (sinh năm 1924, thôn Mỹ Thạnh, xã Việt An) bị rắn cắn đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo từ gia đình, 2 xã Việt An và Hiệp Đức lập tức huy động cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tự vệ, cùng một số ghe, cano đến hỗ trợ, đưa ông Sỹ vượt qua vùng ngập lụt hơn 1km để đến Trung tâm Y tế Hiệp Đức cấp cứu. Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng, đến nay sức khỏe ông Sỹ đã ổn định.

Cùng ngày, chính quyền và Công an xã Hiệp Đức huy động cano cứu hộ tiếp cận, kịp thời chở bà Trần Thị Kim Dung (sinh năm 1948, thôn Tân Thuận, xã Hiệp Đức) bị bệnh tim, đi cấp cứu an toàn.

Những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao gây chia cắt nhiều tuyến đường tại xã Hiệp Đức, chính quyền huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện khẩn trương hỗ trợ y tế, vận chuyển khẩn cấp đến nơi an toàn 13 trường hợp. (LÊ THANH VY)

* Từ ngày 26/10 đến nay, trên địa bàn xã Đông Giang liên tục có mưa lớn kéo dài, gây sạt lở nhiều tuyến đường, làm hư hại nhà cửa, hoa màu và một số công trình hạ tầng.

Để bảo đảm an toàn tính mạng người dân, xã Đông Giang tổ chức di dời 112 hộ với 333 nhân khẩu khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi ở an toàn.

Theo ông Coor Le, Chủ tịch UBND xã Đông Giang, mưa lớn gây sạt lở tại 25 điểm trên đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14G và các tuyến đường liên xã, liên thôn, làm chia cắt giao thông.

Tuyến đường thôn Tu Ngung - A Bung bị sạt lở, cô lập 25 hộ dân; đường liên thôn A Duông 2 bị đứt gãy nhiều đoạn, đất đá tràn ra đường gây chia cắt 42 hộ dân với 159 nhân khẩu. Hiện thôn A Duông vẫn chưa có điện.

Lực lượng dân quân giúp dân di dời đồ đạc đến nơi an toàn. Ảnh: NGỌC VY

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đoàn viên, dân quân, an ninh cơ sở gùi lương thực, nhu yếu phẩm tiếp tế cho 67 hộ dân đang bị cô lập.

Mưa lớn cũng làm 3 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 72 hộ dân bị đất đá tràn vào nhà. Nhà thi đấu đa năng của xã bị sạt lở taluy, bùn non tràn vào hiên và khu vực vệ sinh.

Hệ thống cấp nước sạch tại thị trấn Prao hư hại từ ngày 26/10 đến nay vẫn chưa khắc phục được; một số công trình nước sinh hoạt, thủy lợi ở các thôn A Xanh - Gố, Pà Nai, Xà Nghir bị vùi lấp, đứt gãy đường ống dẫn nước.

Lũ lớn tràn qua cầu nối liền các thôn của xã Zà Hung với Arooi cũ. Ảnh: NGỌC VY

Tại các cơ sở giáo dục, Trường Tiểu học Prao bị sạt hơn 40m³ đất tràn vào sân tập thể dục, làm gãy một trụ và khiến mái che nghiêng, sập; Điểm trường thôn A Dinh sạt 5m đất; Trường THCS Mẹ Thứ và Trường Mẫu giáo A Rooi bị sạt lở bờ kè. Các trường đã căng dây cảnh báo, cấm học sinh tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Tuyến đường vào thôn A Duông bị đứt gãy gây cô lập 42 hộ dân. Ảnh: NGỌC VY

Về sản xuất nông nghiệp, mưa lớn gây hư hại hoàn toàn 10,8ha lúa, bắp, hoa màu, làm chết 9 con trâu, bò, sạt lở 5 ao nuôi cá. Theo thống kê ban đầu, tổng thiệt hại do mưa lũ tại xã Đông Giang ước hơn 7 tỷ đồng.

Chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê chi tiết và khẩn trương triển khai phương án khắc phục hậu quả. (NGỌC VY)