Thứ Ba, 28/10/2025
090.505.5367/090.515.8286
Kịp thời cứu tài xế xe múc gặp nạn do sạt lở tại xã Trà Đốc

VÂN TRỰC - AN BÌNH 28/10/2025 17:19

ĐNO - Chiều 28/10, một vụ sạt lở đất xảy ra tại tuyến đường Đông Trường Sơn (thôn 2, xã Trà Đốc), khiến một tài xế xe múc bị rơi xuống vực sâu trong lúc đang dọn đất đá chắn đường.

z7164412270577_a54d33ed38f2fd821e8f87a70458dd27.jpg
Lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ anh L.V.T. rơi xuống vực sâu do sạt lở đất. Ảnh: VÂN TRỰC

Khoảng 15 giờ 20 phút, anh L.V.T., (SN 1983) điều khiển xe múc đi qua khu vực đã có dấu hiệu sạt lở nhẹ từ trước. Thấy đất đá tiếp tục tràn xuống mặt đường, anh T. dừng xe lại để dọn dẹp, đảm bảo an toàn cho người qua lại.

Tuy nhiên, trong tích tắc, một mảng đất lớn từ taluy dương bất ngờ đổ sụp, cuốn cả xe múc và anh T. xuống vực.

z7164412041137_08d06c74039b4b1011bdd531e1983d0e.jpg
Anh L.V.T. bị thương ở tay, chân và vùng cổ, được lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đến Trung tâm Y tế xã sơ cứu. Ảnh: VÂN TRỰC

Rất may lực lượng thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Trà Đốc đang trên đường kiểm tra các điểm sạt lở kịp thời có mặt, phối hợp người dân địa phương hỗ trợ cứu nạn, chuyển anh T. về Trung tâm Y tế xã sơ cứu.

Thông tin ban đầu, anh T. bị thương ở tay, chân và vùng cổ. Hiện chính quyền xã Trà Đốc phong tỏa tạm thời khu vực sạt lở, cảnh báo người dân không qua lại, đồng thời tiếp tục theo dõi, hỗ trợ nạn nhân.

[VIDEO] - Kịp thời cứu tài xế xe múc gặp nạn do sạt lở tại xã Trà Đốc:

Bài liên quan
Miền núi đảm bảo sơ tán người dân vùng sạt lở đến nơi an toàn

Miền núi đảm bảo sơ tán người dân vùng sạt lở đến nơi an toàn

Sạt lở nhiều tuyến đường tại xã Đông Giang

Sạt lở nhiều tuyến đường tại xã Đông Giang

Xã Trà Đốc và Trà Liên phân công cán bộ bám địa bàn, ứng phó với mưa lớn

Xã Trà Đốc và Trà Liên phân công cán bộ bám địa bàn, ứng phó với mưa lớn

Xã Trà Đốc huy động lực lượng xuyên đêm tìm học sinh bị lạc trên núi

Xã Trà Đốc huy động lực lượng xuyên đêm tìm học sinh bị lạc trên núi

      Kịp thời cứu tài xế xe múc gặp nạn do sạt lở tại xã Trà Đốc

