Đời sống “Cải cách” chính mình Chưa khi nào từ “cải cách” lại trở nên gần gũi đến thế. Không còn nằm trong những trang nghị quyết hay bản tin thời sự, “cải cách” hiện hữu trong từng nếp nghĩ, từng nỗ lực lặng thầm của người dân để thích nghi với nhịp sống đang đổi thay từng ngày.

Nông dân xã Hòa Vang ứng dụng khoa học - công nghệ, giúp nâng cao năng suất cây trồng. Ảnh: HUỲNH VĂN TRUYỀN

Sự kết nối giữa “cải cách” quốc gia và “cải cách” cá nhân là sự cần thiết. Khi đất nước chuyển mình mạnh mẽ với chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy, ứng dụng AI, mở rộng hội nhập quốc tế, mỗi cá nhân cũng nên chủ động điều chỉnh: mở lòng với khác biệt, thay đổi tư duy, làm mới thói quen, học thêm kỹ năng...

Cải cách, vì vậy, không dừng lại ở những chủ trương lớn mà trở thành trách nhiệm của từng người dân. Xa hơn thế, đó là nhu cầu mang tính tự thân, bởi xã hội không thể phát triển nếu con người ở trong nó vẫn giữ nguyên cách sống, cách nghĩ, cách làm của ngày hôm qua.

Trên khắp cả nước, ngày càng có nhiều người truyền cảm hứng về tinh thần chủ động học hỏi và đổi mới để thích nghi với tốc độ thay đổi của xã hội hiện đại.

Nhờ bền bỉ học hỏi và không ngừng trau dồi kiến thức, chị Nguyễn Thị Cúc (SN 1987) từ công nhân lắp ráp trở thành nhân viên lập trình bộ phận tự động hóa của Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam (Hưng Yên).

Chàng công nhân Đỗ Tú Tài (29 tuổi, quê Sóc Trăng cũ, Cần Thơ mới) tự học quay, dựng video và xây dựng kênh TikTok từ những câu chuyện đời thường. Những sản phẩm mộc mạc của anh nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, vừa lan tỏa năng lượng tích cực, vừa tạo thêm thu nhập đáng kể.

Sự chuyển mình còn thể hiện rõ nét ở các tiểu thương, nông dân - những người vốn chỉ quen với khuôn chợ, thửa ruộng. Cùng với sự thay đổi thói quen tiêu dùng, họ chủ động làm quen với máy quay điện thoại, học cách livestream, gắn mã QR, đăng bài trên sàn thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng mới.

Không dừng lại ở người trẻ, tinh thần không ngừng học hỏi còn lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều người cao tuổi - những người từng bị xem là “không thuộc về thời công nghệ”. Họ đang chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản của sự thay đổi.

Chỉ sau 3 tháng, lớp học về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo do thầy Đinh Ngọc Sơn tổ chức ở Hà Nội đã giúp hàng trăm người cao tuổi biết cách dùng chatbot, nhận diện lừa đảo, kết nối an toàn trong không gian số…

Tại thành phố Hồ Chí Minh, các lớp học công nghệ dành cho người trên 65 tuổi vẫn đều đặn diễn ra với những nội dung thiết thực như dùng Zalo, TikTok, YouTube hay tra cứu thông tin y tế…

Có thể thấy, những câu chuyện trên minh chứng rằng ai cũng có thể biến thách thức thành động lực, biến khủng hoảng thành cơ hội, biến giấc mơ thành hiện thực; không có gì không thể thay đổi nếu ta đủ dũng cảm bắt đầu!

Trong dòng chảy đổi thay, điều quan trọng không phải là ta từng ở đâu, mà là ta đang đi tới đâu và bằng cách nào. Chọn “cải cách” chính mình là chọn tiến về phía trước bằng sự chủ động.

Đó là sự lựa chọn được đặt trước mỗi người: hoặc thay đổi để phát triển, hoặc đứng yên để bị bỏ lại. Và may mắn thay, ngày càng có nhiều người chọn con đường thứ nhất.